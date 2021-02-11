本周FOCUS．採訪手記：重返半日制？無得傾！

【明報專訊】「關關難過關關過」，今個學年雖然難關重重，在停課復課再停課又復課之間不斷輪迴，但隨着7月來臨，意味着這個學年快將畫上句號。有趣的是，我們的學生在過去整整一個學年都是半天上課，驀然回首，大家似乎又「無穿無爛」，還多了不少自由時間。於是這陣子便引來一番熱論，究竟疫情過後，永久實施「半日制」上學是否可行？甚至有家長倡議集體去信教育局，要求政府容讓學校自行決定開辦上午班、下午班或全日班，最重要是家長「有得揀」！

記者曾經和多個小學校長談過這個話題，大家都不約而同說，全日制已推行近30年，沒可能走回頭路。事實上，開辦上下午校，亦牽涉教師人手編制、收生安排等問題，並非家長想像中般容易，所以從教育政策層面來看，這個話題沒討論餘地。

結合家長力量 游說校長重新規劃課堂

不過，校長們也承認，現在不少學校偏離了當初局方推行全日制的原意，即在上午完成所有學科課堂，好讓學生在午膳後，可輕鬆參與課外活動。經幾位「高人」指點後，記者得出一個結論：想還孩子「半日制」，倒不如結合PTA（家長教師會）的力量，一起游說校長重新規劃課堂時間表，這似乎比聯署教育局來得更實際，成功率亦較高！

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第353期]