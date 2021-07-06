媽媽維特：愛會怎麼說

【明報專訊】我愈來愈覺得，歸根究柢，驅動人們在生命中前進的深層力量只有兩種——愛或懼。教養孩子的過程中，也在在可見這兩種意識的互動。

香港是這麼一個滿是壓力的社會，生活中充斥焦慮或害怕。每個父母的初心，大概都是但求孩子快樂成長吧？無奈一旦考慮到教育、考慮到將來，很易就會自動進入焦慮模式，從學前到中小學以至大學，一重重的費煞心思，只為保證孩子在社會上的生存。

「義務教育」變「強迫教育」

在這樣的集體氛圍中，我接觸到的絕大多數人，面對課業時都是帶着一份適者生存的恐懼，而不是對知識或學問的喜悅和熱愛。理論上造福孩子的「義務教育」，實際上成為了摧毁孩子內在動力的「強迫教育」。

帶着熱愛、帶着一份滿足自己的喜悅上學，跟帶着厭倦和恐懼、帶着只為應付別人期望的鞭策上學，是如何差天共地的一件事。我老公幼時，母親對他期待甚殷、管束很嚴，為滿足大人的期望，他形容自己像是不斷地追電兔，雖然訓練成功了，卻絕非愉悅的經驗。相比下我十分幸運，童年關顧匱乏，卻擁有極大的自主，得以發現學習的喜悅並以此作為自己的動力。

當然，現實並非完全的兩極二分。也有人會在追電兔的過程中，被誘發出對學問的興趣。而即使熱愛上學的人，也會在課業壓力中遇上恐懼這個老朋友。是的，恐懼也有它的重要價值，它帶來適時的提醒，叫我們小心行事。我覺得，關鍵是我們能否帶着清醒的意識，只是善用恐懼的提示，而謝絕它的支配。

家長的集體恐懼

我知道，在大多數人的眼中，我說的「帶着自發的愛和喜悅求學」是個不真實的童話，這童話難以發生在自己孩子身上。我的朋友大都是不得不以某種不容有失的心態為子女籌謀。昔日為學業苦苦掙扎的，固然擔心孩子重蹈自己覆轍；本身是優秀精英的，也往往會渴望孩子延續自己的成功。日前我才聽過一個當管理層的朋友說：「身體最誠實，誰不想子女讀更好的學校、力爭上游呢？」總之，就是確保孩子起碼不會淪為弱者——精英主義的背後，是一份根深柢固的集體恐懼，它像巨爪一樣緊緊支配着我們。

但我不禁問，這都是必然的嗎？即使在刻下現實中，受恐懼支配的人是多數，我們不是仍可以選擇不同的路嗎？我相信，不必將一切推倒重來，只需從這一刻開始，告訴自己，不再受恐懼的支配、不以恐懼為鞭策，世界就會變得不一樣。

我們只需常常問——如果從愛出發，愛會怎麼說呢？我可以給孩子更多的自主空間，給孩子更多的溫柔和信任嗎？我可以信任孩子有能力存活，儘管未必按我們的預期嗎？我可以信任即使看似前路不理想，孩子也有能力活得快樂嗎？我可以不用「恨鐵不成鋼」的眼光看孩子，而是信任他內心也有一份熱情，只待在適當的時機，碰上適當的種子嗎？

文：葉杏麗

作者簡介﹕思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

[Happy PaMa 教得樂 第353期]