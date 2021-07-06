童途有「理」：小心容器嬰兒綜合症

【明報專訊】不少初生嬰兒的家長會考慮在家添置嬰兒車、座椅等，希望把初生兒安頓在一個安全、有趣的地方，讓照顧者可騰出時間去處理其他事情。可是，當健康的嬰兒長期停留在這些狹窄的活動空間內，最終可能導致「容器嬰兒綜合症」（Container Baby Syndrome，CBS）。

CBS不是一個醫學診斷，而是一個近年受西方社會關注的小兒發展現象，是嬰幼兒因長時間被放於各種「容器」內而引致體能、智能、社交及行為發展問題，甚至肢體變形的一個統稱。1990年代起，社會開始鼓勵嬰兒仰臥睡覺以防止嬰兒猝死症（SIDS），不少家長亦因而減少讓嬰兒俯臥或趴在肚腹活動。近年市場上推出五花八門的「嬰兒容器」，也大大減少了他們趴着活動的機會，直接阻礙嬰兒身體的正常發展。

「嬰兒容器」泛指嬰兒汽車座椅、嬰兒車、嬰兒餐椅、幫寶椅、搖搖椅、鞦韆、餵哺枕、學行車、跳跳樂、活動椅等。這些用品設計非常吸引，部分亦配備玩具供幼兒玩耍，提供了方便又安全的地方去安頓嬰幼兒，對忙碌的照顧者來說簡直是救星！然而嬰兒長時間被困在這些固定的空間內，會阻礙他們活動頭頸、脊椎和身體，影響他們學習轉身、爬行及走路等發展里程碑。

常見的CBS發展問題包括：

．扁平頭或面頰不對稱

．斜頸

．運動、肌肉力量與協調能力下降

．肥胖

．手眼協調問題

．專注力不足、行為問題

．言語、視覺、聽覺、社交及智力發展遲緩

多讓BB趴地 少坐BB車

CBS絕對可以預防，家長可參考以下由美國物理治療師協會提供的指引：

．限制嬰兒被放置在「嬰兒容器」內的時間，例如只在外出時使用嬰兒汽車座椅及嬰兒車

．增加嬰兒在醒着時的趴地活動時間（tummy time），需有成人在旁

．增加每日短暫的手抱或用揹帶攜抱嬰兒的次數，從而減少慣性地將嬰兒放置於「容器」內的時間

．讓嬰兒多在寶寶屋或網牀（playpen）內自由玩耍

．照顧者多些陪伴嬰兒在鋪上軟墊的地上作仰臥、俯臥活動，探索環境或作親子互動遊戲，如按摩、「碌地沙」等。因應寶寶的反應作10至15分鐘活動，每日重複多次此類活動

總括來說，愈多的tummy time和親子活動對嬰兒的發展及成長愈好，而家長在考慮購買與使用「嬰兒容器」時亦要三思！

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：何婉冰（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介﹕香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

[Happy PaMa 教得樂 第353期]