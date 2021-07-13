書展開鑼：童趣筆觸 宣泄離愁別緒

在移民潮下，細讀《移民去哪裏？》，別有一番滋味。（沈雅詩攝）

【明報專訊】「移民」二字千斤重，不管對當事人、親友、成年人、小朋友來說，都是一個沉重的話題。「義大利波隆那國際兒童書插畫展」入圍作家林建才最新著作《移民去哪裏？》，用上童趣的筆觸，描繪一個移民去玫瑰色星球的故事，當中的一句話，一幅圖，或許能觸碰讀者的心靈，成為宣泄情緒的出口。

離開原因 各自解讀

每個人選擇移民的原因都不同，此書主角安和卡卡，是因為「地球正在變得愈來愈危險」和「為了下一代」的將來，所以決定離開，林建才補充，「究竟有什麼『危險』？留白的，每個讀者都可以代入自己的想法」。為了準備迎接不可預知的未來，安和卡卡把所有「家當」都帶上飛船，可惜在危難關頭，統統都要放棄，而棄不掉的，就只有他們之間的守望和關愛。

在整個旅途上，《移民去哪裏？》都用上比較暗黑的色調，但當安和卡卡抵達「新家」時，色彩卻艷麗起來。「因為想帶來多些戲劇效果，安和卡卡在飛船上有了下一代」，他透露，小朋友在玫瑰色星球生活得挺愉快，正如書中描述：「在那兒，孩子們可以蹦得更高，跳得更遠。」那爸爸、媽媽呢？林建才只畫了他們辛勤工作的場面，以及一雙遙望故鄉星空的背影。

◆INFO

《移民去哪裏？》

作者、繪者︰林建才

出版︰木棉樹

定價︰$42（書展價75折，$31.5）

銷售攤位︰3E-B31

■INFO

第31屆香港書展

日期：7月14至20日（周三至周二）

時間：7月14至15日、18至19日上午10:00至晚上10:00；

7月16至17日上午10:00至午夜12:00（1樓展館），3樓至晚上11:00；

7月20日上午9:00至下午5:00

地點：灣仔博覽道1號香港會議展覽中心

票價

成人：$25

小童：$10（適用於小學生／身高1.22米或以下的兒童）

上午進場票：$10（大小同價），限中午12:00前

晚間進場票：$10（大小同價），限晚上7:00後（適用於7月14、15、18及19日 ）

詳情︰hkbookfair.hktdc.com

[Happy PaMa 教得樂 第354期]