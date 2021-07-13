其他推介：《內在小孩》

【明報專訊】爸媽們，你們知道自己的身體潛藏着一個「內在小孩」嗎？當你願意好好待這個「小孩」，甚至讓「他/她」走出來，以平等的高度跟子女一起相處、玩樂，相信親子關係必定可邁進一大步。

作者、繪者：亨利．布雷克蕭

譯者：海狗房東

出版：親子天下

定價：$100（書展價8折，$80）

書展攤位：3B-B02（宗教教育中心）■

《育兒讓人超崩潰！》

教育心理學家「戴公主」2年前開設了「公主變乳牛」的網誌及facebook專頁，除了分享教育理論和研究，也會分享其失敗和成功的育兒心得，與家長互勉。《育兒讓人超崩潰！》一書結集了過去網誌一些受歡迎的文章，以及其他一些真實、令人又笑又喊、不完美的經歷。作者希望這些育兒經驗能為其他父母帶來點點啟發，並在充滿挑戰的育兒路上勇敢地走下去。

作者︰戴公主

繪者︰Jill Tse

出版︰明文出版社

定價：$88（書展價8折，$70.4）

書展攤位︰1B-B02-B14（明報出版社）■

《我學得慢，不一定學不好》

小朋友，今年學業成績如何呢？有沒有為達不到標而傷心泄氣？或許你只是起步慢，正如書中主角小青蛙哈柏，雖然發育得比身邊的同伴慢，學習游泳的進度也不及別人，但只要多一點時間練習、摸索，哈柏最終也成功學會啊！

作者、繪者：艾絲特．凡登伯格

譯者：巫芷玲

出版：大穎文化

定價：$107（書展價8折，$85.6）

銷售攤位：3B-B02（宗教教育中心）■

《沒有奶油的奶油泡芙》

誰說奶油泡芙一定要有奶油？5個看似無用、被遺棄的泡芙，決心找尋自己喜歡的味道。正如人生也可以有很多可能，毋須畫地自限，也不用模仿別人，壓力也會少一點啊！

作者、繪者：金志安

出版：新雅文化

定價：$88（書展價8折，$70.4）

書展攤位：3E-C04

[Happy PaMa 教得樂 第354期]