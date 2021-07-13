書展活動：繪本×刺繡 互動工作坊

【明報專訊】對象：6歲或以上（如有需要，每名兒童只限一名成人陪同）

內容：ungoogoo故事館創辦人CanCanMa、Slow Stitching Garden創辦人Karen 媽媽攜手合作，CanCanMa將分享人氣繪本，而Karen媽媽則即場教授基本刺繡，讓小朋友運用創意和巧手，製作獨一無二的貓咪布袋。

日期：7月18日（周日）

時間：下午2:00至2:50；3:00至3:50

地點：兒童天地（攤位3F-G12）

人數：每節8人

費用：$200（於7月13日晚上23:59時或前，經網上報名可享早鳥優惠價$150）

查詢：facebook Inbox ungoogoo故事館或Slow Stitching Garden

報名：bit.ly/3AIglQn

■醫生爸爸的育兒秘密（講座）

講者：王欣浩、吳嘉汶

日期：7月16日（周五）

時間：晚上6:00至7:30

地點：會議室S226-227

報名：bit.ly/3wjnFOU

■繪本就是一扇窗（講座）

講者：黃芓程、霍玉英

日期：7月18日（周日）

時間：下午4:30至5:30

地點：會議室S423-424

報名：bit.ly/3xo2AV2

[Happy PaMa 教得樂 第354期]