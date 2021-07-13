教學有辦法：李安迪善用科技 轉型電子教學 IT達人創建無縫學習環境

【明報專訊】2003年的SARS、2009年的豬流感，到最近的新型冠狀病毒，香港都經歷了一場大規模的停課，在這3段關鍵時期，IT達人李安迪，分別以學生、教師和校長身分面對停課帶來的挑戰。在不同身分上，他對運用科技成就教與學，都別有一番深切的體會和見解。

文︰沈雅詩

2003年SARS爆發，李安迪還是一個修讀生物科的大學生，「當時停課真的沒什麼可做，又不像現在有視像課堂，頂多電郵PowerPoint、筆記給你，所以很清閒的，可經常相約同學BBQ」。但6年後，他已經是慈幼學校課程統籌兼資訊科技統籌主任，因豬流感肆虐，在停課下他初嘗到科技締造無縫學習環境的甜頭。

未雨綢繆 着手添電子學習裝置

李安迪憶述，那個年頭，電子學習風氣還未盛行，以致豬流感殺到時，大部分學校只做到郵寄功課給學生，再請家長交回學校讓教師批改，「其實很多時學生都不懂做的，因為沒有上堂，沒學過」。反之，這位主任卻未雨綢繆，在風平浪靜之時，已經着手為學校建構有利的電子學習環境。

「因為我知道，當互聯網一普及，世界便會走得很快，所以一定要早作準備。」於是他膽粗粗向一個基金申請資助，想不到獲批200萬元，於是幫學校買了一批手提電腦，全校鋪設Wi-Fi網絡，也添置了一台高階的伺服器，並安裝遠程桌面（Remote Desktop）工具。這樣，師生只需要在有網絡連接的地方，隨時隨地透過遠程桌面戶口，便可使用校內電腦軟件。受惠於這些科技，當豬流感突襲停課，慈幼學校也可輕鬆應對，「學生可以順暢地連線去學校的內聯網看短片和講義，繼續學習和交電子功課」。

進修IT 為「做好呢份工」

李安迪笑指自己並非「鐵板神算」，只因當初要增值，參加了微軟的教師培訓計劃，從中學到很多電腦上的知識，也擴闊了思維和眼界。

李安迪的名字，一直與「電子學習」、「STEM」、「運算思維」等字眼扯在一起，他亦曾擔任教育局課程發展議會科技教育委員會委員及「賽馬會運算思維教育」專家小組成員。但不說不知，原來他的學位教師教育文憑是主修中文的，初出茅廬時，獲慈幼學校時任校長聘請作為數學科和電腦科教師，「校長說我年輕，對電腦一定有認識」。李安迪唯有硬着頭皮接受任務，亦為了「做好呢份工」，展開了他IT進修的「神奇之旅」。

創意教學 比引入硬件重要

由微軟卓越老師計劃（Microsoft Valued Teacher，MVT）晉身至創新菁英教育家計劃（Microsoft Innovative Educator Expert，MIE Expert），浸淫IT教育10多年，李安迪體會最深的是，推動電子學習，不在於硬件設備有多完善、多先進，而是視乎教師是否懂得通過科技，引入創意教學法，提升教學效果。

去年7月1日，李安迪來到天主教領島學校履新，今回換上校長的身分，他決定統整以微軟的Teams作為視像課堂和派發、收集功課的平台，既可減省行政工作，亦因為它能加插小遊戲和短片，有助增加課堂的互動。就是這一個微小的改動，已足以令教與學更有成效。

疫症成為教學轉型契機

今場疫症，為學界帶來翻天覆地的改變，但李安迪認為，同時也是一場契機，讓同業更善於應用科技，「科技是要促進教師轉型，不要再用80年代的教學模式，去教21世紀的學生，否則只是浪費時間」！他補充，當科技締造了無縫學習環境，學生可以在家自學，再通過線上評估，教師便可即時拿到數據，知道學生學得怎樣，他們已掌握的，教師毋須再多花唇舌；反之，教師應該發揮專業，分析和處理學生的弱項，從而調整教學策略。

[Happy PaMa 教得樂 第354期]