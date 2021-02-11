本周FOCUS．採訪手記：讓子女選擇做喜歡的事

【明報專訊】今期封面主題是香港書展，我們訪問了不少今年有新著的作者，其中包括《阿媽這杯茶》的作者羅乃萱及繪者張子蕎。今次的訪問，我懷着興奮的心情，一來人稱「師母」的羅乃萱已經很多年沒有與《Happy PaMa 教得樂》做訪問了，很期待她分享一些當了婆婆之後的趣事；二來，也很想見見藝人張達明和臨牀心理學家何念慈（Annie）的16歲女兒張子蕎。

這次訪問，Annie也有跟女兒一同前來，原來她和師母已經認識10多年，於是，大家便坐在一起傾聽這位「好玩婆婆」湊孫的搞笑逸事。之後提到喜愛藝術的子蕎，毅然由傳統老牌名校培正中學，轉到國際學校讀藝術，Annie表示全力支持。雖屬兩代人，但母女關係一直要好，子蕎更大讚母親開通：「她是個很輕鬆的媽咪，並不嚴厲，加上我很乖，所以即使媽媽管教方式較放手，我也不會容易學壞。」Annie笑指，這種「輕鬆」是來自雙方一直以來的大量溝通，只要成為習慣，孩子有什麼困難或失敗也會跟父母說。因為很多時候，孩子不願意跟父母分享，是因為怕被責罵或不被理會。

從生活中學習

Annie的分享中最觸動我的，是她提到做媽媽在孩子小時候可以貼近點幫忙，但當他們慢慢長大，便要懂得站遠一點。家長要放手，孩子才能好好在生活中學習。「女兒中四時提出去德國交流，我也十分支持，最初她的確有打電話回來求救，哭着說在火車站迷了路，我便在電話中慢慢問她看到什麼人，幫她尋求援助。」

正如兩名專家所言，家長想孩子青出於藍，便要給予空間他們自由發展，讓子女選擇做自己喜歡的事，再給予支持和信心，共勉之。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第354期]