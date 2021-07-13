活動推介：三隻小豬化身素食？

【明報專訊】家喻戶曉的童話故事《三隻小豬》中，小豬們經歷重重難關，最後戰勝飢腸轆轆的大灰狼。若故事中出現OmniPork新豬肉，將會如何改寫小豬們及大灰狼的命運？

為鼓勵小朋友們從小接觸綠色飲食，Green Monday和OmniFoods合辦「新嚟．小廚神」烹飪比賽，誠邀愛下廚的孩子們大顯身手，只需以OmniPork新豬肉系列作主要食材，發揮創意炮製健康美味的素菜，並拍攝一段不多於4分鐘的烹飪影片，即可參加比賽。比賽分親子組（家長偕同4至6歲孩子）及個人組（7至12歲）兩個組別，設有多個獎項，包括「米芝蓮廚師星級之選」、「最受公眾喜愛短片大獎」、「最有創意食譜大獎」及「未來小廚神大獎」等，各得豐富獎品；個人組4名得獎者更會安排同場較量，爭奪「Best of The Best」終極大獎，贏取香港康得思酒店staycation的4人家庭客房1晚住宿體驗連早餐。

■「新嚟．小廚神」烹飪比賽

網址：http://greenchefjunior.greenmonday.org

整理：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第354期]