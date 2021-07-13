國際親子台：Trouble 2 Terrible 3 小朋友為何「唔聽話」？

【明報專訊】不少家長會以Trouble 2、Terrible 3來形容成長中的孩子，但這些苦惱的日子卻好像沒有伴隨年歲增長而過去，當孩子的自我意識逐漸抬頭，反而「叫極都唔聽」。我們常以為孩子聽不到我們所說的話，於是說完又再說，並愈說愈大聲，卻不知道其實孩子是聽見卻選擇不跟指示去做。孩子這樣做的常見原因有3：

一個擁抱 一段談心的時間更有用

1. 我們沒有跟孩子連線

手機沒跟網絡連線，就上不了網。父母跟孩子沒有連線，我們的說話就進不了孩子的心。我們經常視孩子的不聽話為一種對抗手段，目的是要令我們不高興，卻忘了這些反應是求救信號，提示我們孩子找不到一個足夠安全的地方，讓他們無後顧之憂地跟父母相處。當孩子感受不到我們無條件的愛，就愈發不自在，在不自在甚至恐懼下生活的孩子，我們又如何期望他平靜又圓滿地，做到我們所要求的呢？一個擁抱，一段談心的時間，比10句「唔好再咁做」有用。

2. 配合冷靜行動的說話

用行動加說話回應，但絕不是打罵。當孩子以動作回應（例如：想出手打人），我們不用大罵「太過分了，你不可以打媽咪」。孩子未必能一聽到我們的說話就馬上停止，因為他的行動正代表他控制不了自己。所以，我們可以做的，是先放下孩子（如果正在抱着他）或輕輕捉着他的手，平靜但肯定地告訴他，這樣會傷害到媽咪。這一來是以不粗暴的方式替他控制下來，二來也防止我們自己的怒火升溫，最終導致我們自己也失控，釀成一場大戰。

給孩子足夠空間表達想法

3. 孩子找到更好的選擇

如果孩子不聽我們的話，卻沒有帶來傷害，那我們是否還要堅持孩子必須聽我們的話呢？我們有沒有想過，在很多事情（特別是玩樂）上，孩子比我們更「在行」，比我們想到更多方法玩或完成一件事。因此當要問「為什麼孩子不聽我的說話時」，不妨反問自己：「平日有沒有給孩子足夠的選擇空間，讓他選擇各樣自己喜歡的事？」其次是，若孩子找到比我們更好的方法去完成一件事，為何要禁止？我們可以教導孩子如何表達想法，卻千萬別嘗試控制他的想法。

孩子的腦袋充滿各樣可能，每個也是寶藏，讓孩子活出光彩才是我們更要做的事。留心孩子給我們生活的提示，才是讓孩子生命發亮的方法。

文：Hello Bonnie

作者簡介﹕修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

[Happy PaMa 教得樂 第354期]