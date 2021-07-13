論盡教育：薪高糧準的「筍工」

【明報專訊】王師奶正慶幸自己說服C女不以教師為大學選科，忽然看見曹啟樂先生在「灼見名家」一篇文章，說教師是一份薪高糧準、十分穩定的工作。心緒忽然不寧，是不是指錯咗條黑路畀個女行？薪高糧準是打工仔夢寐以求的事，再加上穩定，呢啲係正到痹的筍工喇，去邊度搵呀！曹先生心細如塵，並列出教師入職點是31,750元，相比於一般大學畢業生的平均工資15,000元，確實蚊髀同牛髀。曹先生更扮演職業明燈，說培僑教育機構在深圳辦了一間港人子弟學校，收到應徵教師信2000多封，短時間已請夠人；另一在廣州的港人子弟學校正在招聘教師，估計反應踴躍。

直資節流炒資深教師

曹先生在文中同時指出直資學校困境，因學生流失，學校要節流，因此管理層勸退資深薪高教師，曹先生說要認真研究學校和資深教師如何走出這困局。曹先生文章亦指出教師在教育市場根本就是供過於求，不愁沒有新教師入職，所以他暗諷某教師組織的教師流失調查是杞人憂天。

王師奶看完這篇文章後，放下心頭大石，原來勸告C女不做教師是對的。除了恐怕女兒大情大性，因失言惹禍外，原來教師一向是「供過於求」，僧多粥少梗會搶崩頭。曹先生說的香港教師薪高糧準是事實，十分穩定卻是謊言。工作無安全感，分分鐘驚被人叫執包袱，人工高都無用，唔夠買驚風散。

小婦人點解話曹先生講大話？因為他說話前後矛盾，他一方面說教師高薪，新仔入職都有31,750元，但原來好多教師畢咗業可能搵唔到工，要做合約教師甚至教學助理。據小婦人所知，有些具備教師資格的，7、8年來都只能做合約教師，何以至此？正如曹先生所言，供過於求，學校從來唔擔心請唔到人，加上有些校長hold住啲常額位，寧願年年請合約。何以至此？僧多粥少，吊起嚟賣囉。曹先生講深圳港人子弟學校有2000多人應徵教師職位，相信是事實，就因為應徵的踴躍，反證教師一職難求。一職難求，何來穩定？

教職難求 何來「穩定」？

曹先生說的直資情况嚇了小婦人一跳，原來直資節流的方法是炒資深高薪的教師，找年輕薪水較低的代替。今日資淺，他日資深，待宰指日可待，能不心寒！他說有一任教直資的中層教師向他訴苦，說學校管理層開始勸退資深的同事讓出教席，好讓學校以較少薪金請新進教師。好一個虛偽的「勸退」，炒就炒喇，直資學校教師是每年續約的，學生人數減少，教師一定會被lay-off，曹先生，你說的「穩定」何來？你話要認真研究這問題，請出良策。其實不止直資教師勢危，私校的教師更勢危，私校老闆在商言商，錙銖必較。教育局已公布2020/2021少了19,379個學生，看趨勢，學生人數會繼續少。

薪又高、糧又準、又穩定，有無咁筍嘅工呀？

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第354期]