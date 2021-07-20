暑假親子遊：Staycation嘉年華 任玩迷宮射箭手作

參加夢想起航周末住宿計劃的「大孩子」，可深入參觀航空餐飲公司的幕後基地，也可當作「暑期版」生涯規劃。（林靄怡攝）

【明報專訊】暑假staycation當然以滿足小豆丁為主，有酒店把整個寬敞的宴會廳化身成遊樂區，裏面有充氣迷宮、足球機、小型攀爬設施、充氣龍門及射箭，而且還有多個手作工作坊免費任玩，猶如一個盛大兒童嘉年華會，最啱小朋友放電！

香港東涌世茂喜來登酒店的「夏日學院住宿計劃」，逢周一至五均安排不同免費活動給小住客參加，除了每天下午2:00至5:00開放的室內遊戲迷宮、迷你充氣騎馬、足球九宮格等外，今次更請來Just Face Painting & Production Limited一班各有專長的媽媽們，在宴會廳舉辦多個有趣的手作工作坊，以「放題」形式，小朋友可自由按興趣參與，活動一個接一個，包括專業面部彩繪、製作輕黏土小夜燈、DIY鬼口水、編織夏日小草帽、蠟筆頸鏈等，酒店每天提供4個不同活動，不論男孩女孩都能找到自己所愛。此外，每天早上亦設有簡易烹飪班，由酒店的甜品師及點心師親自教授各款甜品及招牌點心，包括曲奇、紙杯蛋糕、洛神花蜂蜜椰汁糕、柚子蝦餃等，yummy！

鑽入航空基地學烹飪

至於逢周六及日，酒店將與香港航空及航空餐飲公司（佳美Gate Gourmet）合作，舉行「夢想起航周末住宿計劃」，3日2夜活動包括每天安排交通接送孩子至Gate Gourmet及香港航空訓練大樓參與指定活動，大家可親身體驗飛機餐的準備過程和參與慢煮烹飪課程，參觀航空培訓設施等，不過這個活動只適合12歲以上的「大孩子」參加，爸媽們要留意了。

■INFO

夏日學院住宿計劃

日期：即日至8月27日（逢周一至五）

價錢：$1750，另加一

（豪華客房，包2名成人及1名12歲以下小童）

內容：

．嶼坊自助早餐

．$600酒店餐飲消費額

．免費暢玩夏日學院多項活動

夢想起航周末住宿計劃

日期：即日至8月29日（逢周六至一）

價錢：$4400，另加一（豪華客房，包2名成人，活動適合12歲以上人士參加）

內容：

．2天嶼坊自助早餐

．$1000酒店餐飲消費額

．2天雙程交通接送服務至香港航空訓練大樓及Gate Gourmet參與指定活動

地址︰東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店

查詢：2535 0035

訂房︰www.sheratonhongkongtungchung.com

[Happy PaMa 教得樂 第355期]