模擬職業體驗 化身消防員、飛機師

小朋友可以在逼真的場景中體驗不同的工種，還有專人為大家拍照留念。（酒店提供）

【明報專訊】職業扮演遊戲一向深受小朋友和家長歡迎，香港天際萬豪酒店今個夏天便與童夢城通識學園合作推出「兒童職業探索夏日住宿計劃」，於上午10:00至下午5:00是小朋友活動時間，家長毋須陪伴，小朋友在酒店的宴會廳內由導師帶領下參與各種活動，包括打扮成飛機師、空中服務員、外科醫生、救護員、護士、消防員等不同職業，在模擬場景中體驗有關行業的實際工作。過程中，工作人員更會為每個小學員免費拍攝制服造型數碼照片，把難忘的時刻拍攝下來留作紀念。中間設有午膳時間，之後小朋友亦可參與小廚師、線上遊學和STEAM小學堂，活動內容天天不同，爸爸媽媽可趁小朋友體驗期間偷閒一下。

■INFO

兒童職業探索夏日住宿計劃

日期：7月24至25日、7月28至8月1日、8月4至8日、8月11至15日、8月18至22日

價錢：$1750，另加一

（客房1晚，包2名成人及1名3至11歲小童）

內容：．天際咖啡室自助早餐

．免費參加「兒童職業探索夏日營」連制服造型數碼照片2張及1位兒童午餐

．$500酒店餐飲消費額

．免費酒店泊車位一個

．免費提早至上午11:00入住及延遲退房至下午3:00（視乎酒店房間供應情况而定）

地址︰香港國際機場航天城東路1號香港天際萬豪酒店

訂房：bit.ly/KidsCareerAspirationPackage_Booking

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