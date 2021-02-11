本周FOCUS．採訪手記：書展私伙推介

【明報專訊】每年書展，總會收到不少出版社的新書推介，今年亦不例外，奈何版面實在有限，沒可能逐一介紹。不過，當中有3本一定要借位宣傳一下，皆因全是朋友們所著，希望大家多多支持。趕不及今天書展尾場也不用怕，之後在各大書店和網上均有售。

AI取代不了的人類技能

第一本要推介的，是三聯出版的《棒球拾夢》，作者王思澄（Fennex）是前記者行家，跑過港聞，做過副刊，卻沒想過她會出版一本運動題材的書。或許因為兒子愛棒球，令Fennex也成為半個圈中人，於是促成了這本處女作的誕生。書中記錄了10名棒球名將的奮鬥故事，即使你是棒球門外漢，也是一本很值得細味的勵志書。

第二本好書，是香港青年協會出版的《未來技能今天學》，作者之一，是我在工作上結識的屈家妍（Marina）。素知Marina熱中研究和推動親子教育，但卻從不知道原來她對科技發展亦有真知灼見。Marina在書中道出將來不管科技如何發達，有6種人類技能，還是AI取代不了的。是什麼技能？先賣個關子，有興趣幫孩子早着先機的家長、教師，可以從書中找答案。

第三本想推介的是關於移民的書籍，或許不少人都會感興趣。由生活書房出版的《離開以後，妳還好嗎》 ，作者之一的繆曉彤（Janine）是記者的朋友，亦是英國大律師兼英國通，近年主力從事英國移民顧問，每天都接觸到很多有血有淚的故事，或許正考慮移民的你，會勾起共鳴。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第355期]