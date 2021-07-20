家家有禮：化身海盜王 陪米奇酒店裏尋寶

今個夏日，隨時隨地都可感受好玩舒爽的外遊度假感覺。香港迪士尼度假區主題酒店推出了一連串精彩活動，最適合小朋友放電！（機構提供）

【明報專訊】今年暑假，本地「宅度假」大熱，如果可以和迪士尼朋友相伴，開心指數一定倍增！

香港迪士尼樂園度假區遠離巿區，有外遊度假的感覺，今年更有一系列豐富的夏日「食、買、住、玩」的精彩體驗，讓家人和朋友可以享受一趟無憂輕旅行！而喜歡冒險的小小探險家更要注意：迪士尼探索家度假酒店由即日起至8月29日每日開放，讓小住客隨時隨地玩個痛快！內裏4大主題庭園、海景泳池及海岸線等打卡一流的「秘景」，都可為一家人的探索之旅帶來精彩回憶，全酒店只此一間的「大冒險家套房」更是星級住宿體驗。大小冒險家們還可以參加「海盜米奇尋寶之旅」，化身海盜於酒店內發掘寶藏，找到寶藏將會獲發獎狀一張，更可與海盜服裝造型的迪士尼朋友合照，留住好玩時刻。

至於香港迪士尼樂園酒店，亦會舉辦全新的「米奇運動會」，一系列迪士尼主題的運動挑戰專為一家大細而設，讓大家動動手腳，現場還有米奇及迪士尼朋友打氣。完成挑戰者可獲紋身貼紙以作獎勵，甚至登上頒獎台接受獎牌！

此外，一系列以彼思為主題的水花遊戲也等待大家參與，無論是玩水槍或是跳進充氣泳池，都一樣消暑涼快！別忘了在下午參與以彼思及《迪士尼尋夢奇緣》為主題的免費手工藝工作坊，或升級參與「DIY隨身水瓶」工作坊，製作獨一無二的紀念手信；為食的大小朋友也可以選擇到芊彩餐廳，享用色彩繽紛的「芊彩茶點鬆一鬆」下午茶，行程非常豐富！

（註：圖像僅作推廣用途，所有賓客必須佩戴口罩及保持適當社交距離）

◆特別住宿優惠：

「2晚起7折」，現預訂香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店住宿最少2晚享高達七折房價

訂房及查詢：bit.ly/3kgeBbm

■送迪士尼門票及音樂盒

《HappyPaMa教得樂》送出香港迪士尼樂園門票予讀者，名額5個，每人可獲2張一日標準門票及1個「Grand Celebration」系列音樂盒。有興趣的讀者請於7月23日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將於7月30日前收到專函通知。

問：迪士尼探索家度假酒店的套房以什麼為主題？

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第355期]