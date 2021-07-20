家家有禮：與Sanrio健將合影萌照

【明報專訊】夏天不是躲懶的藉口，快些與朋友一起做運動！一班活力男子組成員：Pompompurin（布甸狗）、Ahiru No Pekkle（AP鴨）、Cinnamoroll（玉桂狗）、Kerokerokeroppi、Pochacco（PC狗）和Tuxedosam，已經到達銅鑼灣皇室堡超萌競技場，邀請大家一同玩盡花式滑板、踩單車、棒球等運動！活力男子組隊長布甸狗銅像心口掛滿獎牌，精神煥發地舉起金色獎盃，大家一同走上頒獎台上合照慶祝吧！

此外，同場設有「Sanrio Characters超萌競技限定店」，獨家發售近30款全新Sanrio運動系列主題精品，推介包括齊集12名男女選手全新運動造型的Sanrio Characters手挽袋、啦啦隊大聲公造型摺扇、可摺疊的保冷購物袋等，全部限量發售！

◆INFO

皇室堡．Sanrio Characters超萌競技場

日期：即日至8月29日

時間：上午10:00時晚上10:00

地點：銅鑼灣皇室堡地下中庭

查詢：2895 0668

■送Sanrio Characters瑜伽磚

皇室堡送出Sanrio Characters超萌競技場瑜伽磚予《HappyPaMa教得樂》讀者，名額10個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：7月27日，送禮詳情看另文。

[Happy PaMa 教得樂 第355期]