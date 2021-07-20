家家有禮：狗狗逛藝術館看短片

【明報專訊】狗狗最喜歡去街街但又最怕熱，今個夏日終於有個可以歎冷氣的專屬好去處啦！全港首個屬於狗狗的當代藝術館「愛犬美術館」，邀得美國藝術家蜜雪兒．凱克（Michel Keck）舉行其亞洲首展，50隻不同品種的狗狗在Michel的創作下成為了原始抽象畫的主角，作品分佈於北角匯商場1至3期的多個專區內。

當中，位於2期的「狗狗互動藝術體驗館」是一個室內寵物犬友善空間，館方在諮詢有關專家建議下，讓狗狗從視覺、聽覺和觸覺探索藝術。在指定範圍內，狗狗可走出寵物車或寵物袋，在主人引領下暢遊藝術館！體驗館內的藝術品以狗狗視角出發，「狗狗影院」更會播放牠們喜愛的短片，誰還敢說狗狗沒藝術細胞？

◆INFO

「愛犬．美術館」北角匯

日期：即日至8月31日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：北角渣華道北角匯1至3期

查詢：2805 6605

備註：互動藝術體驗區，需透過「新地商場」手機App預約及消費換領入場券

■送狗狗畫家ROGAN造型寵物墊

北角匯送出「愛犬．美術館」狗狗畫家ROGAN造型寵物墊予《HappyPaMa教得樂》讀者，名額10個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：7月27日，送禮詳情看另文。

[Happy PaMa 教得樂 第355期]