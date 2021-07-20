親子筆陣．客座隨筆：繼父女的親密界線

【明報專訊】念小五的樂怡，忙碌了一年，剛開始準備迎接沒有功課壓力的暑假，媽媽卻突然告訴她，將於10月再婚。樂怡對媽媽的男朋友謙叔叔並沒有不滿，只是過去幾年，家中只有她和媽媽，大家都是女性，感覺無拘無束，很舒服自在，但想到往後要和男性一起生活，她很擔心會不習慣。另外，樂怡也很怕謙叔叔抱她，覺得很尷尬。有一次外出時，謙叔叔又突然拖她的手，她感到很害怕，雙手不停地顫抖；但因怕媽媽不開心，所以樂怡不敢告訴她，卻對未來充滿焦慮。

恐與繼父接觸 為了媽媽隱藏憂慮

樂怡正值青春期，對男女的身體接觸較為敏感，對她來說，謙叔叔是一個成年的陌生人，抗拒和他有任何身體接觸也屬正常；加上近年有多宗繼父侵犯繼女的個案，令樂怡更感到不安。樂怡很替媽媽設想，為了不讓媽媽擔心，隱藏自己的想法，默默承受着沉重的心理壓力。不過，若媽媽沒有好好處理，將會嚴重影響樂怡日後與繼父的相處，有礙他們建立互相信任的繼父女關係，不利建立和諧的新家庭。

事實上，很多再婚家庭也出現樂怡這種情况，女兒對媽媽的男友表現抗拒。因此，當單親媽媽有男朋友時，要盡量安排一些讓孩子和男友有機會接觸、增進溝通的活動，在過程中，亦要留心觀察他們的相處互動，如果發現女兒很抗拒，就必須尋找機會與她傾談，了解孩子的想法；亦要讓她知道，即使媽媽再婚，對她的愛及關心都不變，這樣，才能建立孩子的安全感。

孩子年紀小，無法保護自己，需要父母的保護。因此，當孩子表現擔心時，父母需要耐心了解及聆聽，一步一步幫助她們處理，使孩子在家庭中得到適當的保護及照顧，健康成長。

了解孩子感受 訂立親密界線

為孩子與繼父訂立親密界線有助減低她的不安，例如，樂怡不喜歡謙叔叔抱她及拖手，雖然這些行為可能是基於愛，但如果樂怡感到不舒服，媽媽及男友都要尊重樂怡的感受，避免作出這些行為。此外，樂怡可能會擔心將來的家居環境會欠缺私隱保障，媽媽便需要確保樂怡洗澡及睡覺的地方能夠上鎖，使她可以安心。

事實上，人與人之間的信任需要時間慢慢建立，繼父與繼女的身體界線定得好，將有助他們建立良好的關係，對雙方以至整個新家庭都有益處。

文：傅丹梅（註冊社工、輔導員）

[Happy PaMa 教得樂 第355期]