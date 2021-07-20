窗邊的小荳荳：靜默的小荳荳 有話講不出聲

【明報專訊】「英文說話考試，一句話都不說，怎樣給分呢？」任教小三的陳老師正煩惱着。「對啊！中文科的情况也是一樣，平日上課都沒聽過他說話，難道真的要打個零分嗎？」黃老師也和應。

小荳荳平日功課不俗，從不欠交功課，紙筆評估分數也不差。但他平日上課卻很安靜，不會舉手回答教師的問題，更遑論參與小組討論了，基本上沒有人聽過他說話。唯一看到他嘗試開口，是他跟媽媽在一起的時候，但也只能「看」到他在講話，他跟媽媽說話所發出的聲量，大概只有站在他正前方的媽媽才聽得見。媽媽告訴我們，兒子在家裏說話或唱歌都完全沒有問題，但一離開家門，就變了另一個人。

選擇性緘默 仍受同學愛戴

其實，小荳荳是選擇性緘默，平日看着他，他真是一個百分百的乖孩子。當他開心時，很難得才會看到他靦腆地微笑，從不會搗蛋。要窺探他的內心世界，只能閱讀他的周記，從字裏行間，便知道他非常關心同學們。平日雖然不說話，但會觀察同學的表情，了解同學的感受。當同學感到快樂，他也快樂；當同學們感到悲傷失意，他也會替他們難過。因此，雖然他總不說話，但同學們都喜歡他。有三三兩兩的同學，會主動邀請他參與遊戲。不論下棋、分享圖書、追逐等，他都樂意參與，同學們也建立了和他溝通的方法。大家會猜他在想什麼，他會點頭或搖頭示意；見他樣子着急，大家會猜他需要什麼，是肚子痛了？還是人有三急？怎樣也好，班上每一個同學就是喜歡他。

聆聽自己錄音 開始細聲「說話」

教師們最大的煩惱，是他不肯開口說話，就沒辦法給他考口試。小三小四過去了，成績表上中英語說話考試欄目，一直懸空。小五時，他被編進我的班上，我教的，正是他不會開口說的英文。我也試着學着跟同學們一樣跟他溝通，靠着猜，還有每周的周記，雙方總算有了不少交流。我實在不願意看着他這樣度過整個小學階段，我也得試試，看看怎樣能夠幫助他。我跟他媽媽了解過，原來他在家中，的確和普通小朋友沒有分別。當時，手機拍攝仍然不是很普遍，我只有請媽媽把他的朗讀及對話錄下來。

終於，第一次聽到他的聲音，太感動了！徵得他的同意後，我邀請他跟我一起聆聽他家中的錄音。他的聲音動聽，我興奮地告訴他，他說得有多好。他只是靦腆地笑了一下。從此，我開始聽到他簡短而聲量極小的「說話」了。

畢業後，一直沒有他的消息。我一直很想念他！真想知道靜默但可愛的小荳荳，今天長成什麼樣子？有沒有交女朋友？結了婚沒有？有沒有孩子？孩子可有遇上同樣的挑戰？可有遇上一個能幫助孩子的教師？

文：徐區懿華（福建中學附屬學校校長）

作者簡介﹕童年就像暢銷書《窗邊的小荳荳》作者一樣頑皮，惜終生未遇上啟蒙的小林校長，唯冀盼成為學生的小林校長。

[Happy PaMa 教得樂 第355期]