親子筆陣．善養救未來：從課程培育素養

【明報專訊】有聽過這個小故事嗎？清晨的校門外不知何故躺着一條香蕉皮，沒多久這寸土地開始熱鬧起來。只見孩子們有的大步跨過，有的繞道而行，較大的孩子議論它的來歷。不久，一個小男孩路過便伸手把它丟進垃圾桶。這香蕉皮惹來的小風波就此謝幕。

小風波引來大反思：為什麼孩子的反應這麼不同？孩子如何理解公德心？這小小的一個舉動背後包含怎樣的知識、技能與態度？知識：香蕉皮是垃圾而且踩着它會滑倒；技能：需要拾起它並丟進廢物箱；而行為的推動力是態度：一顆同理心，不想有人受傷或想保持校園清潔。驅使這小男孩丟香蕉皮的就是這顆同理心，於是他應用他的知識，運用他的能力完成了這小任務。態度、技能及知識不能獨立應用的，需要結合並行；否則不是知而不行，就是不知道怎樣行。面對未來的世代，孩子極需要這結合的教育。

素養教育，以培養在真實情境中善用知識，解決各種難題的能力。

態度是影響人去運用知識與能力的背後引擎。既然態度如此重要，那麼該如何培育之？

毫無疑問只有在真實的生活場景中，讓孩子自己去經驗，去探索，去發現，才能建立態度。舉個例子：一年級常識科《我的家》，教科書的內容是認識家庭樹、恩親關係，或藉圖片教導如何與家人相處，最後帶出要珍惜與關愛家人。值得反思的是：

若孩子是單親家庭，完整的家庭樹與恩親關係對他有何意義？

孩子的家庭結構及生活情况不同，單是講授能回應孩子的需要嗎？

藉念課文能培育珍惜與關愛家人的態度嗎？

結合知識技能態度 「落地」實行

教科書難以回應學生的個別需要和生活經驗，也流於知識的灌輸，背誦和抄寫艱深的字詞成為學習常識科的日常；「感．創．做」（LBD）的常識科就是要改變這學與教的模式，讓學生的學習「落地」，在生活層面上掌握及運用所習得的態度、技能及知識。

就以《我的家》為例，單元的核心價值是：維繫家人間愛的關係。所以環繞目標，學生需要認識不同家庭的特色；分享自己家庭樹的結構；訪問家人的愛好與本領；討論家庭紛爭的解決方法；練習自理及做簡單家務。過程中不單獲得知識，溝通和表達等能力也得到建立。

單元中有兩個小任務需要在家做的，就是完成一星期的家務挑戰及製作「愛家小法寶」。後者是學生自製小玩意與家人一起玩，藉此表達對家人的愛。我們所說的「落地」，就是這個意思，孩子可以在真實的場景運用所學，而不流於知識層面。

曾經有一個家長分享：內向的女兒上完《家》這個課題後，多了和家人分享。有一次女兒更主動請求鋼琴老師教她彈生日歌，原來她想在婆婆生日當天送上這首歌。媽媽說時也很感動呢！

在這個單元的設計中包含了LBD的4個元素：除「真實性」，也有「探究」、「參與」及「意見與表達」。學生最後的大任務是為家人設計驚喜派對。學生帶着好奇探索，共同參與準備派對，踴躍表達想法。孩子在主動學習呢！

「動手學嘅課堂，充滿笑聲嘅課堂係咪學到嘢？」請先檢視單元的學習目標︰維繫家人間愛的關係。你認為在試卷中答對填充題：一家人要互助互愛，還是上文中提及主動學習彈鋼琴，為婆婆慶生的孩子更掌握所學？

不錯，後者能夠結合態度、技能與知識去回應生活的需要，更能把學習轉移且深化。這不是教育的臻境嗎？當然，要檢視這樣的學習成效，也就需要更多元的評估了。

文：黃翠霞（教育大同×賽馬會「感．創．做」大本營 學校同行者）

[Happy PaMa 教得樂 第355期]