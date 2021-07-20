潮媽寶典：蔣怡的魔法廚房

【明報專訊】出得廳堂，入得廚房，說的就是藍帶潮媽蔣怡。她當過模特兒、演員，但原來烹飪才是九頭身美人的熱誠所在。有多熱愛就有多瘋狂，在女兒14個月大時，她遠赴倫敦研習廚藝，發憤苦讀9個月，以優異成績畢業，摘下西餐和甜點兩條藍帶。現在，廚房就是蔣怡的魔法室，妙手一揮，就是讓人垂涎三尺的美味佳餚。

夢在藍帶尋

蔣怡愛美食，為了追求極致的味道。她突破重重困難，比一般留學生推遲了20年，在38歲那年出國尋夢，前往英國的法國藍帶廚藝學院進修廚藝。

16世紀，法國聖靈騎士隊胸口十字架上飄揚着藍色絲帶，他們身分尊貴，享盡饕餮大餐。自此「藍帶」便象徵着頂級美食，亦沿用至今天的藍帶廚藝學院。對蔣怡來說，藍帶是畢業時掛在脖間的榮耀獎牌，也是數不清的廚房專用藍色膠布。學習期間，燙傷、割傷、刺傷都在所難免，還面對許多挑戰：導師的法式英文、不可理喻的濃湯製法、期末的書面匯報、嚴苛的考核、獨居的瑣事……都抵不上媽媽對孩子的思念：「離開女兒後，總覺得身體內仍有東西一直和她聯繫在一起，一碰就痛。」唯有少和家人聯繫，催眠自己專注學業，待衣錦還鄉之日再用愛和美食來補償。

在藍帶尋夢，蔣怡提高廚藝外，還有不少收穫：「9個月來，在糖和麵粉世界中打拼，跟朱古力對話，哄酵母開心，手上的皮膚都變厚，心靈變強壯了。在這個溫度和時間主宰的世界裏，人變得卑微，誰說在藍帶只是學煮飯、學做蛋糕那麼簡單呢！」

愛在食物裏

說到下廚，蔣怡眼裏放着光：「當你知道愈多，學得愈多，便愈覺得自己缺乏廚藝。」從藍帶歸來，她的工作與生活都離不開美食︰報讀中華廚藝學院、出版獨家食譜、主持飲食節目、負責家中的一日三餐……她都非常享受。但樂在其中的，還有時常大飽口福的丈夫和孩子。丈夫翁先生盛讚妻子說：「可能跟火辣的身材有關，她天生練成鐵砂神掌，可不設防地傳遞又燙又滾的鍋子和熱菜盤，多厲害！我從來沒吃過她做相同的菜！最喜歡回家吃飯！」蔣怡為孩子準備的便當造型可愛，色味俱全，不時引來班上同學的羨慕目光。

食物有股神奇力量，筆者失落時，吃上一塊蛋糕就能讓自己甜起來。筆者兒子一歲半，只要有食物在他眼前晃，便可吸引他的注意力。每次吃完我為他準備的正餐，他油膩膩的花貓臉總掛着滿足的微笑。媽媽下廚，傾注的是無盡的愛。愛與美食都不可辜負，記得要把媽媽做的飯菜全部吃完呢！

《寰聽世界》——「潮媽寶典」每周二專訪新時代潮媽，分享超越自我，與孩子共同成長的故事。節目逢星期一至五下午2:00至4:00於港台普通話台（AM 621／FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北／FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。

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文：黄梓瑜

作者簡介﹕香港電台普通話台《寰聽世界》主持，訪問老手、潮媽新手，陪伴寶寶成長的同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。

[Happy PaMa 教得樂 第355期]