日式育兒記：在宅勤務下的「菠菜法則」

【明報專訊】相信之前也有談論過日本媽媽的工作狀况，很多媽媽在生育後便會辭職，專心湊小朋友，然後等小朋友上幼稚園，便開始找一些兼職；到小朋友上小學後，一部分媽媽更會開始找長工，增加家庭收入。

坦白說，我跟很多香港女士一樣，也是熱愛工作的一族，工作除了可以給我穩定的收入外，工作上所帶來的成功感，對我來說也非常重要，這個我深信是香港女士跟日本女士最大的分別。我在日本當幼兒教師幾年，校長也叫了我好幾次轉長工，但畢竟我兩個兒子還小，他們偶爾有病請假，要麻煩同事頂替，我又覺得不好意思，加上疫情未見有變，終於幾個月前向校長請辭。辭職之後，校長挽留，最後轉一個月返兩日工。隨後找了一份可以全天候在家工作的「寫字樓工」，可以全職工作之餘，也可以兼顧家庭，然後每個月定期回幼稚園教書，磨練自己的經驗。

每個月也要寫「反省」報告

其實今次是我首次真真正正在日本公司工作，我一向在國際學校教書，同事九成也是外國人，所以日本職場文化我也頗為陌生。新公司是一間國際公司，所有同事也用英文email往來，但我team清一色日本人，只有我一個外國人和一名澳洲籍的日本同事A，入職後我們有6個月的入職培訓，我們每天打卡後也需要先後跟上司報到，然後午餐後也要報到一次，她要求我們將整天的工作安排寫得清清楚楚，然後跟全team分享，稍有延誤或發生什麼突發事情，便要寫下原因及「如何令自己減少犯錯的方法」，而每個月也要「反省」，寫上一個月的工作感想，亦要尋找方法讓自己進步，反正整天也要「三省吾身」。

最初的一個月也相安無事，但A開始按捺不住跟我吐槽，她以為國際公司可以免卻日本這些傳統的「菠菜職場文化」，誰知道只要有日本人做上司，「菠菜」也揮之不去。何謂菠菜文化？日本人常常自嘲日本職場有套獨有文化叫菠菜文化，日本菠菜叫「horenso」，將3組字詞拆開便是ho-ren-so，ho是「houkoku-報告」，ren是「renraku-連絡」，so是「soudan-相談」，照字面解就是有什麼事情發生也要馬上向公司報告，跟上司聯絡及商討，反正就是什麼也要向上司匯報，上司才會覺得你在努力工作，才會感到放心，而我上司正正就是這樣，所以同事A雖然是日本人，但在澳洲長大的她，完全不能接受這些文化，已經想着要辭職，她常常問我香港的職場環境如何，我說以前做記者也真的很自由，反正能在死線前交稿，上司也不會管我，那為什麼我現在能熬得到這樣的職場環境，我輕輕答一句，「中國有句說話叫為母則強」，能讓我兼顧家庭又湊到仔的工，我已經心滿意足，試問塵世間有哪一份工作不辛苦？

文：椰菜媽

作者簡介﹕新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第355期]