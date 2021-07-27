其他推介：藍帶大廚教煮米芝蓮法菜

【明報專訊】若想小朋友的廚藝更上一層樓，甚至可「煮幾味」宴請親朋的話，煤氣烹飪中心舉辦的「米芝蓮法式小廚神班」是個不錯的活動。課堂由曾在法國巴黎藍帶國際學院和日本東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程的專業廚師Candy Fong主理，她擅長以法式烹飪技巧結合香港地道材料，烹調米芝蓮級的精緻美食。在Candy指導下，小朋友會親手製作亞麻籽芝麻牛角包，她亦會示範新鮮當造水果慕絲杯，yummy！

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米芝蓮法式小廚神班

對象：8至15歲

日期：8月20日（周五）

時間：下午2:00至5:00

費用：$680

地點：銅鑼灣利舞臺9樓煤氣烹飪中心

詳情：bit.ly/3BotX3w

自製農舍批、米紙卷 舌尖遊世界

香港是美食天堂，小朋友跟爸媽外出用膳，都有機會接觸到不同國家、地方的特色美食，如果能讓他們嘗試自家製作，肯定滿足感大增。兒廚教坊在今個暑假，便教導孩子如何用一雙巧手，烹調各國佳餚，以舌尖遨遊世界。8月將有英國篇和越南篇，前者會教授製作農舍批（Veggie Cottage Pie）和蘋果酥（Apple Turnover），後者則會教煮香茅豬扒和越式鮮蝦米紙卷，聽起來已經不是小兒科，是專業訓練啊！

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Around the World Summer Cooking Class

對象：4至12歲

日期：英國篇 8月1日（周日）；越南篇 8月4日（周三）

時間：上午10:30至12:30

費用：$550

地點：上環皇后大道中368號偉利大廈6樓607室

詳情：www.kidscookinghub.com

[Happy PaMa 教得樂 第356期]