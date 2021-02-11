本周FOCUS．採訪手記：不怕假期開工 最怕開工遇打風

【明報專訊】記者最怕什麼日子？不是公眾假期要開工，而是最忙碌時遇上打風。

上周初先是下大雨，繼而是三號風球，把不少工作計劃都打亂了。須知道每次約訪問或採訪，總要經過不同單位配合才能成事，改期是極為麻煩的事，又要重新預約攝影師、通知受訪者及相關人士，甚至影響埋稿時間而需要再計劃出版內容。

臨出門口 才通知採訪取消

今次的颱風雖不算強勁，但上周一原本要到戶外採訪，凌晨聽到雷聲已心知不妙，整晚幾乎沒有好好睡覺。天亮後未收到主辦單位通知取消，便又繼續按時起牀梳洗準備出門。怎料剛要拿起手袋出門口的一刻，才收到活動改期的信息，令我本周工作立即陣腳大亂。說實話，如果有一絲希望，誰都想按原定計劃採訪，無奈因大部分拍攝工作也在戶外，大家只好放棄。

到了周二，三號風球掛起，預約好採訪的另一個活動卻似乎沒有取消的打算。這次出門前我主動致電公關問是否繼續，她的答案是肯定的！我也明白改期實在牽涉太多人事，幸好今次拍攝主要在室內地方，只是難為攝影師出門口到上車的途中，已被大雨淋到半身濕透，不過只要有工開，還是開心的！

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第356期]