好去處：走進大樹先生的家避暑 跟企鵝開party

限量商品——場內有多款獨家限量的PINGU正版授權周邊商品，如牛油曲奇（點PINGU兒童餐可以$20加購，單買$25/塊）、PINGU ×大樹先生球盒（$52）等。（林靄怡攝）

大樹松鼠——除了企鵝，大樹松鼠亦會出來跟小朋友們打招呼和合照。（林靄怡攝）

Face painting——現場有face painting專區，由專人為小朋友畫上不同的PINGU圖案，畫功非常精細，大家可選擇繪在臉上或手上。（林靄怡攝）

有得食 有得玩——有得食，有得玩，還有企鵝氣球和波波玩具，PINGU全面俘虜小朋友的心呢！（林靄怡攝）

滑梯和車仔專區——基於衛生理由，現時波波池已換成滑梯和車仔專區，不過有PINGU家族陪大家瀡滑梯，又是另一種樂趣！（林靄怡攝）

【明報專訊】熱辣辣，最好去南極找企鵝朋友仔開party消消暑！企鵝PINGU已經來到荔枝角，約定大家玩滑梯、face painting、吃兒童餐兼一起跳舞玩遊戲，與小朋友們過一個透心涼的夏天！

（註﹕模特兒按拍攝需要暫除口罩）

文：顏燕雯

小模特兒：心弦

今年暑假，超可愛的PINGU企鵝家族全員來到大樹先生的家與小朋友見面！為期3個月的活動把食、玩、買都加入PINGU元素：場內除了有眾多PINGU主題佈置，更加入不少有趣活動，包括即場扭企鵝波波、企鵝主題face painting、魔術表演等，而大樹松鼠和大樹哥哥姐姐更加會帶領小朋友玩遊戲及跳PINGU舞，玩到肚餓還有PINGU兒童餐等着大家品嘗呢！

■INFO

PINGU企鵝家族×大樹先生的家

日期︰即日至9月30日

時間︰中午12:00至晚上9:30，分午餐、下午茶及晚餐時段

費用︰7歲或以上小孩及成人最低消費每人$120；0至6歲不設最低消費，需每位收清潔費，平日$79，周六、日及公眾假期$109（清潔費不可抵消點餐費）

地址︰荔枝角長順街15號D2 Place TWO 1樓 大樹先生的家

預約及查詢︰3184 0033

[Happy PaMa 教得樂 第356期]