【明報專訊】上期我們介紹過Sanrio Characters超萌競技場，活力男子組正積極練習備戰，原來另一邊動感女子組亦不甘示弱，由隊長Hello Kitty率領Cheery Chums、Kuromi 、Marron Cream、My Melody及My Sweet Piano，在尖沙嘴The ONE大玩花式跳水、高爾夫球、網球等「女神」魅力大發的項目，希望贏得體壇寶座！

而場內亦同步特設「超萌競技限定店」發售Sanrio會場獨家運動主題商品，特別推介齊集12個男女選手全新運動造型的Sanrio Characters手挽袋，其他精選產品包括可愛Sanrio Characters造型摺扇、保冷購物袋、夏日消暑必備的冰袋、涼感毛巾及日常小物等，均是獨家限量發售，極具收藏價值！此外，The ONE Club及WINDSOR CLUB會員可獨享正價貨品9折，讓大家於場內選購心儀物品，為心愛角色加油打氣！

■INFO

The ONE．Sanrio Characters超萌競技場

日期：即日至8月29日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：尖沙嘴The ONE UG2中庭

查詢：3106 3640

■送Sanrio「競」力瑜伽彈力帶

The ONE送出The ONE‧Sanrio「競」力瑜伽彈力帶予《HappyPaMa教得樂》讀者，名額10個，每人可獲禮品一份。截止日期：8月3日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第356期]