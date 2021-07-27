白爛貓率團遊名勝古城

【明報專訊】今個夏日，蟬聯5屆台灣LINE原創貼圖冠軍寶座的「白爛貓」化身成「87旅行團」團長，率領一班好友，登陸置富Malls旗下4大商場，包括馬鞍山廣場「87古城記」，帶大家暢遊沙漠，一探文明古國的歷史遺蹟；另外還有+WOO嘉湖「87法國站」、紅磡置富都會「87港澳台」、沙田置富第一城「87夏威夷」。在這4個不同特色的旅遊度假勝地，大家可參觀名勝古蹟及旅遊景點，在疫境中來場偽旅行，一解外遊癮！白爛貓更入鄉隨俗，將港式潮語互動打卡位融入景點區，以其一貫幽默的作風把歡樂送給大家！

此外，大家只要在場內消費滿指定金額，即可換領白爛貓輕便摺傘連雨傘套及白爛貓多用途儲物籃。而馬鞍山廣場三聯書店特別推出2021年新款白爛貓系列精品，部分產品更是首次於香港面世，粉絲不要錯過。

■INFO

置富Malls ×白爛貓87旅行團

日期：即日至10月24日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：馬鞍山廣場、紅磡置富都會、+WOO嘉湖、沙田置富第一城

查詢：2169 0928

■送白爛貓摺傘連傘套及多用途儲物籃

置富Malls送出白爛貓輕便摺傘連雨傘套及白爛貓多用途儲物籃予《HappyPaMa教得樂》讀者，名額10個，每人可獲上述禮品各一份。有興趣的讀者可於7月30日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：「白爛貓」蟬聯多少屆台灣LINE原創貼圖冠軍寶座？

[Happy PaMa 教得樂 第356期]