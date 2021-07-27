親子筆陣．背山傲海：感受一趟豐盛的生命

【明報專訊】擁有幸福的人生的三個「一」，我們已談了兩個。最後這個「一」是「感受一趟豐盛的生命」。

學習和成長並不是只靠讀背測考，更重要且更有用的還在於體驗多元的生活經歷。只可惜如今的香港，大多數孩子從幼兒園到高中畢業的那十幾年間，生活體驗都非常單一狹窄。初小以下因為年紀太小，沒有多少生活體驗是正常的。但高小以上，甚至是高中學生，日常世界就是在家、學校、補習社所形成的三角形之內。整個少年青春時期都沒有其他的生活經歷，如此貧乏的生活體驗既不能享受多姿多采的青春時光，也無法鍛煉出開闊深遠的視野和整全健康的人格。

所以家長不應該將孩子限制在那個日常生活三角形之內，至少在長假期時，不要逼他們重複平時的日常生活。應該鼓勵並支持子女多感受多體驗日常生活以外的人和事。例如去外地旅行，去兼職打工，做做義工，談談戀愛，或放空，或玩樂，或學一門手藝，或做一件一直想做卻無暇做的事情。

此外，擁有感受不同範疇之美的能力也有助幸福人生。日常生活總是單調枯燥瑣碎的，進入社會後的工作爭權奪利奔波勞碌而感覺不到意義的。要避免心靈麻木，就要時常拂拭。而拂拭心靈的最好方法，莫過於培養孩子文學和藝術的嗜好或興趣。

一個故事一行詩句 感受共鳴

比如愛閱讀。愛看經典文學固然很棒，愛看流行小說漫畫或網文也不錯，只要有閱讀的習慣就好。那麼你的孩子就能夠在一個故事裏，在一行詩句中，感受到人類至情的共鳴；比如喜愛音樂。不必是古典音樂，任何一種音樂類型都可以。不必懂樂理或樂器，單純愛聽愛唱就行。那麼你的孩子就能夠在一個音符裏，在一段旋律中，感受到和諧與美的震撼；比如愛運動。任何一種運動都可以，只去健身室舉鐵或只在周末跑步都可以。那麼你的孩子就能夠在一身汗水裏，在一場競技中，感受到生命力量的淋漓暢快；比如喜愛大自然。自己愛種些花草，愛觀星觀鳥固然非常好，只是單純的喜愛去郊外走走，或是看到明月夕陽就能夠產生美的感受也很不錯。那麼你的孩子就能夠在一次日落時，在一朵野花中，感受到宇宙的神奇，產生對大自然的敬畏。

切實感受 幫助成長

在這裏我反覆提到了「感受」這個詞。因為我認為只有切實的感受（而不是背誦記憶的資訊）才更能幫助人在性情和知識兩方面的成長。但我必須提醒家長，千萬不要將行為等同感受，更不要讓孩子以行為替代感受。舉個例子，你的孩子在彈琴，這只是一種行為，並不一定等於他能感受到彈琴應有的快樂和美感。孩子也許是在你的強迫下機械地甚至是痛苦地彈着琴。這不但不能培養孩子對該項藝術的感受能力和審美能力，反而會使得孩子對它產生厭惡和憎恨。很多小時候被父母逼着彈琴畫畫的孩子，長大以後卻終身不碰琴鍵和畫筆，就是這個原因。所以，父母不能只在意並滿足於孩子的行為，還必須關注留心孩子的感受。孩子在學琴時，在學畫時，在學跳舞、學功夫、學奧數時，是痛苦無奈，還是樂在其中？如果是前者，那就不要勉強逼迫。我們不是在訓練專業表演家或運動員，不要將本來充滿美感和樂趣的藝術和運動，在孩子心目中成了醜陋痛苦的代名詞。

當孩子有了多元豐盛的生活體驗，當孩子擁有多元豐盛的審美能力，他就有能力去擁有一個多元豐盛的生命。這樣的人，肯定是幸福的人。

文：陳葒（「陳校長免費補習天地」創辦人）

作者簡介﹕深信有教無類，毅然放下直資中學校長的高薪厚職，成立免費補習天地，助基層學童補習；近年亦大力推動「無牆教室」。

[Happy PaMa 教得樂 第356期]