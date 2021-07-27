華德物語：養狗的耐心考驗

【明報專訊】大家好！華德一家在水災橫行的德國向大家報個平安，其實上年這個季節我們的地區也發生過水浸，當時我們連夜在地庫抽水，整個地區的人都苦不堪言！幸而在本年初，市政府就惠民地更換了地下水管，估計因而在這年我們所在地區逃過一劫。

葡萄酒產區受洪災重創

然而，距離我家半小時車程的小鎮阿爾韋勒（Ahrweiler）葡萄酒產區則受到重創，7月中的數字顯示當地已有過百人死於這場水災，有數百人受傷或下落不明。而西歐不少國家都受暴雨和洪災影響，造成非常嚴重的人命傷亡，許多罹難者生前到地下室搶救財物時溺斃，還有許多人被突如其來的大水冲走，我們在看新聞片段時都感到膽戰心驚。阿爾韋勒是大家於秋季賞紅葉和喝季節紅、白酒的勝地，如今已面目全非，在疫情下更是令人更加傷感。我們希望失蹤人士仍然安好，望救災工作能順利。

德國養狗要交稅

7月、8月本是暑假一家人出行放鬆和享受歡樂的時光，這一年的暑假德國也注定不平靜了，有見及此，我們沒特別計劃行程，所以也能替要飛回香港探親的朋友好好看顧他們的狗狗。不瞞大家，華德媽一直都有爭取養狗，可是華德爸一直反對，這次替朋友看顧狗狗則是一次重大突破！讓我為大家介紹一下在德國養狗的事項吧！首先，養狗需要繳交稅金（Hundesteuer），一隻狗狗每年的費用為120至150歐元（約1098至1372港元）不等（視乎地區而定），而且也需要在所住城市為狗狗登記入籍。聞說這稅金會用於狗狗的公共事務，比如建設市內的狗狗休憩地方，以及撥款到公共交通工具，所以狗狗也能乘坐巴士、火車等，相當友善！

德國對於飼養狗狗已有相當完善的系統，有的地方甚至要求狗主購買第三者意外保險、持有有效狗主執證（有養狗的知識與馴服狗的能力，以及狗必須通過特定壓力忍耐的證明）等的條文，對比養貓而言，養狗狗的花費和繁瑣程度真的令人望而生畏，怪不得以精打細算見稱的華德爸一直極力反對。這次也算是給我和兩兄妹的考驗，看看我們的耐心和毅力，是否可以承擔多一個成員呢？早上狗狗護送兩兄妹到幼稚園，日間狗狗陪我在家看門，晚上我們一家四口飯後散步，不經不覺這簡簡單單的快樂時光已過了一半，到友人回德國接狗狗回去時，不知道兩兄妹會如何反應呢？下回待續！

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

[Happy PaMa 教得樂 第356期]