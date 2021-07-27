言語自聊：靜觀的力量

【明報專訊】2021年轉眼間過了一半，這半年社會好像發生了很多事情，心很累，在夜裏合上眼睛，心仍然有很多聲音，腦海的念頭總是一個接一個，不能平靜。這時候，有點想念疫情前在「梅村」禪修短短的一星期，那時候每天都能練習靜觀（Mindfulness），內心很平靜。

一提起禪修或靜觀，身邊很多朋友都有點抗拒，覺得是宗教活動，「我哪有這般神心？」又或是覺得這個活動很「玄」，不適合自己。起初，我跟這些朋友一樣，不明白靜觀目的，但當我了解到靜觀科學的一面後，再加上親身體驗，我對這活動有了新的看法。

專注當下 科學減壓法

靜觀是指專注當下這一刻，比較廣為人知的活動是靜坐，就是大家想像的盤膝坐在椅子或地上，然後把專注力放到呼吸，感受自己每一刻的吸氣和呼氣。然而，靜觀並不止靜坐，而是可以應用到生活每一刻，例如：靜觀進食就是專注每口食物的氣味味道；靜觀步行就是專注地踏出每一步。而這件事之所以「玄」，主要是因為當我們專注做這些事情時，我們通常會慢下來，又或是慢下來才能讓自己更加專注，所以外人看起來，感覺就更加玄了。

以上說的都只是靜觀的方法，不如現在說說靜觀科學的一面，原來早於1970年代，麻省大學醫學中心的喬·卡巴金教授將不同的靜觀練習整合成一套減壓方法，並作研究，發現有系統地做這些靜觀練習對抑鬱症患者有幫助，然後研究伸延至在學的醫學生和在職的醫護人員，發現這些練習能幫助一般人減壓。這些好處並不止是由參加者自我報告，而是從參加者的腦電圖反映出來。在完成一系列靜觀練習後，參加者大腦內負責控制壓力的杏仁核（amygdala）之灰質（grey matter）變小，而大腦內負責解決難題及控制情緒的前額葉皮質（prefrontal cortex）在練習過後則變得更活躍，這說明了靜觀科學的一面。

靜觀進食5分鐘 為心帶來平靜

聽到這裏，如果你有興趣試一試，可以從靜觀進食開始，我個人覺得靜觀進食比起靜坐較容易接受，而且更容易感受到享受當下的威力。你要做的是：在一個人吃飯的時候，也可以是開始吃飯的首5分鐘，放下手提電話，專心地「吃」5分鐘，其間你可以專注於食物的外表、氣味、味道，以及自己如何咀嚼吞嚥，就好像小朋友第一次吃東西一樣，讓自己帶着好奇心欣賞食物，欣賞自己的吞嚥過程。你會發現這靜靜的5分鐘，即使是平日吃過無數次的常餐A，你仍然會有新的發現，這就是靜觀的可愛之處。

當然，如果你是第一次嘗試，我建議你在網上搜尋有關靜觀進食的聲音導航，會比較容易上手。簡單的一個練習，不需要額外的金錢和時間，只需要給自己5分鐘，就能為心帶來平靜。願大家在紛亂的社會中平安、自在。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

[Happy PaMa 教得樂 第356期]