論盡教育：母語教學的悲哀

【明報專訊】母語教學在本港回歸祖國初期曾喧嚷過一段時期，教育界和一些學者曾聲勢浩大地支持過一陣子，列舉母語教學優點，當時教育署也積極地提出初中以母語（粤語）授課，中四開始由學校自行決定。英治時代，英語是官方語言，通曉英語，升學或求職佔盡優勢。百多年來，這觀念根深柢固，好多讀中文中學的學生，有機會就轉讀英文中學。回歸後，提升中文地位是應有之義，遂有母語教學之議。

提升中文地位，是不是就一定會貶低英文？以母語教學，英語水準就一定會降低？這都是值得探討的問題。當時一般家長全面反對，一些傳統英文學校也加入反對行列。辦學團體冷眼旁觀，靜看事態發展，當時除了報章報道外，每天都有為數眾多的家長到教育署請願。正式表態支持母語教學的只有天主教香港教區主教胡振中樞機，有人向他痛陳利害，說如果推行母語教學，將收不到成績優良的學生。他說：「成績好的學生不愁無人教，就讓我們教成績較差的學生。」胡樞機雖然這樣義無反顧地支持母語教學，母語教學仍在三不像中「唔湯唔水」地實行。母語教學的原意已灰飛煙滅，蕩然無存，可以說徹底失敗。

3年母語教學「唔湯唔水」

在家長反對聲中，政府批准100間中學以英語授課，其後有學校上訴，最終有114間學校獲准以英語為教學語言，風波暫告一段落。王師奶雖然懵懵哋，早就知母語教學必然失敗，失敗的原因在於政府無完整計劃，因為回歸了，要立刻提升母語地位，不讓英語獨大。因為學制頭唔改得，尾唔改得，於是在肚腩中間開個窿塞入3年「母語」。媽媽咪呀！呢啲係乜嘢教育制度嚟㗎？由於群情洶湧，政府讓步，114間保持英語授課，其餘的300多間中學在家長心中自動降「呢」，天下從此大亂。百幾年英語至上心態未變，即使被迫降「呢」的學校，3年「母語」之後，幾乎全數返回英語大隊，因為英文唔掂，大學唔受你玩㗎。讀者諸君想想，中一至中三這3年黃金歲月，用的是中文課本，授課的是粤語，除英文科外與英語無關。到中四由中文台轉英文台，課本粒粒都係生字，個個terms都素未謀面，唔止學生讀到七彩，學校為應付這甩頭甩骨的教學語言制度也扭盡六壬。

本來母語教學的「初心」是好的，不單不會降低英語水準，而且在提升中文的同時提升英文水準，可惜社會人士一聽見母語教學就以為好似坐蹺蹺板，一端高另一端就一定會降，於是反對反對反對。家長固然在未徹底了解前就一窩蜂反對，政府在推行時亦未有盡力詳細說明中英並進的道理，而一些傳統的英文中學亦為本身利益而反對。

平心靜氣地想想，我們用母語學新事物，一定比用外語學習更容易理解，因為易理解所以可節省時間。舉例學地理或歷史，外語本來要3個小時，用母語可能只需2個小時，慳回來的1小時就安排去加強英文。以一個星期來計算，無論如何都可以慳到2、3個小時，我們就可以用來教英文或舉行英語活動，這絕對是中、英雙贏的辦法。王師奶支持母語教學的「初心」，也遺憾這計劃的失敗。這是母語教學的悲哀。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第356期]