家家有禮：星級sportcation 體驗數碼運動

【明報專訊】Staycation解作「宅度假」相信不少人都知，但結合數碼科技和運動的staycation又是什麼？新鴻基地產旗艦商場apm今個夏天為大家送上這個新穎的sportcation，變身為商場sportcation hub，不但有一個佔地5000平方呎的apm數碼運動度假「型」，並推出星級glamping戶外體驗！5大運動潮點包括「80呎互動數碼跑道」、「極速籃球挑戰」、「刺激體感單車競賽」、「限定運動潮物pop-up店」及「星級glamping戶外度假營」，其中商場7樓的戶外度假營設有室內外的玩樂區域，如躺椅沙發、營帳、沙灘椅及大型七彩水泡等，猶如海邊曬太陽般寫意。暑假期間，場內安排連串動感快閃運動表演，鼓勵大家動起來，齊齊投入運動熱潮。

◆INFO

apm數碼運動度假「型」

日期：即日至9月5日

時間：下午1:00至晚上9:00

地點：觀塘apm

查詢：3148 1200

■送夏日運動用品套裝

apm送出apm夏日運動時尚用品套裝予《HappyPaMa教得樂》讀者，每套包括別注版啞鈴運動水壺、隨身運動腰包及別注版時尚休閒瑜伽墊。名額6個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2）

截止日期：8月10日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第357期]