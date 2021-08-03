家家有禮：雲彩下暢玩經典遊樂場

【明報專訊】一眾可愛的星球雲家族守候東涌，跟大家在彩虹下玩滑梯，在星球氹氹轉上起舞！東薈城名店倉伙拍本地藝術家Messy Desk，聯手打造色彩繽紛的「出走夏日遊樂園」，伴大家暢玩多款童年經典遊樂場項目，包括滑梯、鞦韆、氹氹轉等。而由即日起至8月22日，CLUB CG會員於商場指定商戶以電子貨幣即日消費滿指定金額，更可換領指定商戶現金券及「東薈城名店倉×Messy Desk」限量版夏日出走收納袋。

此外，星球雲家族亦誠邀大家合照打卡，並分享至Instagram帳號。活動期間獲得最多點讚的20名參與者，可獲得由Messy Desk親筆簽名的Messy Desk×Daycraft A5純白筆記本一本，讓你隨時隨地記錄快樂日常！

◆INFO

「出走夏日遊樂園」裝置

日期：即日至8月22日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：東涌東薈城名店倉2樓中庭廣場

查詢：2109 2933

■送Messy Desk精品

東薈城名店倉送出限量獨家Messy Desk x Daycraft A5 純白筆記本、Messy Desk＠CASETiFY iPhone 12 Pro手機殼及Messy Desk膠紙帶予《HappyPaMa教得樂》讀者，名額20個，每人可獲上述禮品一份。（圖2）

截止日期：8月10日，送禮詳情見於另文。

[Happy PaMa 教得樂 第357期]