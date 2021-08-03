親子筆陣．教女無方：蘇菲的世界 

【明報專訊】還記得蘇菲接觸的第一本書籍是《幼兒聖經》。當時只有3個月的她，在毫無反抗能力之下被母親迫着聽故事。我總喜歡講完聖經故事後借書中繪圖天馬行空一番，在沒有觸怒上帝的情况下，講着、胡扯着。蘇菲也似乎對這本啟蒙讀物好有感情，每天都要看一看，聽母親讀一讀，哪怕天天重複內容都仍興致濃濃，這習慣維持了兩年多。今日，這本《幼兒聖經》自是書架上不可丟棄的藏書之一。

我相信閱讀興趣的引發是從聽故事開始。白先勇提及他的第一個小說啟蒙老師是家裏的廚子，因為他有能說慣道的口才，三言兩語便把極平凡的故事說得鮮龍活跳。我跟蘇菲講故事時常想起這話，於是提到耶穌為門徒洗腳時就順便替蘇菲洗腳，講到神農嘗百草時我們也一起到公園嗅嗅各樣的植物，但談到薛西弗斯推石頭嘛，就可以什麼都不用做，因蘇菲每日千篇一律的生活正是寫照。

不跟孩子講BB話 給予真實語境

我相信溝通和閱讀是學習語言最好的方法。跟哪一個年齡的蘇菲溝通，我都以平常與人對答的用詞語氣表達，一來方便自己不用轉講BB話，二來也讓蘇菲能在真實的語境理解語言。記得一次我對未讀幼稚園的蘇菲說：「你令我好嬲！」我別過頭去不看她，顯示自己的嬲怒，蘇菲當時用雙手把我頭「擰」向左又「擰」向右，然後認真問：「係咪咁擰？」我呆了兩秒後笑了。真實的語境令語言有了靈魂。曾經有推銷員向我們推銷一套數萬元的英語學習教材，吝嗇的我始終捨不得花這筆錢，也不想把學習外語這責任交給電視機。蘇菲閒時也會看電視，那是消閒，何况她最愛看的是天線得得B，怎樣也不能和學習外語掛鈎吧！

我相信孩子喜歡閱讀就好，不用在意閱讀的書籍有用還是無用。那些年我們逢星期日便駐足公共圖書館，蘇菲可以自由地選擇繪本。小學時是她思想不用受拘束而可以無限想像的階段，她大量閱讀有關公主、仙子、冒險等書，雖然有家長認為那些書籍內容重複而含金量不足，應該讓孩子看些更有益的書，可是蘇菲就是一頭栽進了這不踏實、無效益的世界，我也繼續由她無拘束地享受書本。然後，蘇菲終於看上了她未出世時已在書架上的納尼亞，接着是哈利波特、哈比人、魔戒、福爾摩斯、馴悍記……之後有經典名著，也有恐怖小說，更有不知名的各類書籍，總之她上小學後便是自己選書。上了中學後，閱讀書籍數量大減，倒不是因為課業緣故，而是因為照顧手機、處理人際、尋索自我也夠忙了，幸好蘇菲早已發展了自己的偏愛，有某幾位作家更能鎖住她閱讀的決心。

蘇菲仍未拍拖（我猜），但肯定的是書籍已是她的終身伴侶。

（蘇菲回應：因為閱讀的書籍都是自己選的，所以自然會看而又喜歡看。最喜歡的作家是James Joyce，最初是因為宗教掙扎而多看他的書，之後感受到他對語言、國籍、自我身分的心理糾結，好有共鳴，所以更喜歡他的作品。）

文：蘇菲媽

作者簡介﹕中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

[Happy PaMa 教得樂 第357期]