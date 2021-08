小學雞媽媽：世上的人都為你扶住墜落的心

【明報專訊】「世界上的人都在為你扶住那顆墜落的心」——苡媞,11歲

「因為有光照到,所以不會被吃掉」——惟森,11歲

If you get pushed down, it only makes you rise higher for the world to see. (如果被推倒,你只會彈得愈高,高得整個世界都看見)——Toad,12歲

「活在自由的信念裏就可以突破黑暗」——寬寬,10歲

「和平的心永遠不會沉默」——樂樂,8歲

「雨下得很大,但我們可以一起撐傘」──邱子謙,13歲

「大家勇敢站在一起等待光明到來」──儂儂,11歲

「就算鬍子掉了,貓還是笑瞇瞇的。就算香港人現在被攻擊了,也要笑着對抗欺負你的人」——澄澄

這些話來自孩子——大部分是台灣孩子,也有其他地方的。如果可以,請你用「#黑暗中的火花」和「兒童文化研究社」這兩組字上臉書查找,還會看到他們的畫作。當香港面對停不了的失落和離散,陷入巨大的沮喪時,彼岸有孩子用童稚的心思和樸實的筆觸,努力安慰。我一張張的看,彷彿感到一隻隻稚嫰的小手,輕輕拍在自己已經開始花白的頭頂。

「我仔細吟味這次孩子們寫下的話,都隱藏着強大的力量。他們的內心,再一次讓我感到敬畏與驚讚。有許多句子都不是大人想得出來的,也都不是大人有資格說出口的。那是因為他們每天『向陽』成長,且至今所做所為無愧於這個世界,所以他們對世界的真誠濃度根本是大人無法比擬的。我不是在駡大人喔,只是在想孩子們比我們強太多之處。」真美說。

日本繪本大師為香港畫畫送暖

發起「#黑暗中的火花」網上串連的,是台灣繪本推手林真美。像所有關心香港的朋友一樣,這段日子她感到痛苦,「眼看在不斷被打壓中,名為香港的共同體正無奈的面對着各式各樣的離散,我們能做什麼、說什麼呢?後來發現語言很難再多說什麼,圖像或有更大力量。我們想用一種素樸的方式,傳遞些許的溫暖給香港的朋友們」。

她透過台灣的人權博物館和沃時文化工作團隊,先邀請在地的年輕藝文工作者參與,然後更邀得她幾個親愛的日本朋友加入。是的,伊勢英子、長谷川義史和荒井良二幾位殿堂級日本繪本大師,也都一一為香港人作畫了。伊勢英子更畫了兩幅,她寫信告訴真美:「我一邊畫畫一邊心繫着香港,總盼望我的這兩張畫有更多的香港人能看到……」

請你也一起上臉書看看,感受箇中心意。但願我們都知道,即使黑暗驅不散,即使離別成日常,我們不是孤島。

文:蘇美智

作者簡介﹕家有兩隻「小學雞」,心願是在人人愁着臉當爸媽的年代,努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》(合著)。

