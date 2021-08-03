半職爸爸：童書不可怕

【明報專訊】張家朗奪得奧運金牌，固然可喜，但是，我真的無法不想起身在囹圄的人。

圖書下架，議員入獄，港台前輩紛紛離職，《蘋果日報》因《國安法》無法經營，童書成為「罪證」……說香港人生活方式沒有改變的人，無法「欺人」，只能算是「自欺」之詞。

希特勒的《解除人民與帝國苦難法》

讀歷史，有時可推斷事情演變方式。當一項法案群起反對，而在上者無所不用其極推行，惡形惡狀，層出不窮，可知事情已從自由開放掉到獨裁專制的滑坡。德國在1933年通過後來惡名昭彰的《授權法》，這個法案違反《威瑪憲法》，容許希特勒和他的內閣不需經過議會而通過任何法案，並且有一個非常「正義」的正式名稱，叫做《解除人民與帝國苦難法》。在這惡法通過之前，對上一次選舉取得100席、第三大黨的共產黨被指放火燒國會大樓，被控「意圖暴動」。《授權法》開啟了極權之路，但是用了一個很「好」的名稱。日本在1925年頒布了《治安維持法》，原用來對付共產黨，後來幾乎用來對付所有異見人士，到後來，警察可以判斷「一個人準備結社犯罪」而肆意拘捕任何人，辯護律師也必須由司法大臣指定。這套戰時一直維持的法律，雖然有「治安維持」之美名，但在戰後的日本，已變成剝奪人權的惡法代名詞。

這些有一個美名的法例，成了無數惡行的開端。言論自由首先受到肆意破壞，因為惡法之所以稱為惡法，正是一個當權者，可以肆無忌憚判斷一個人說的某些東西窮兇極惡，大逆不道。

童書與鬼古 披畫皮的殘酷故事

童書作品，表面寫給兒童看，但很多時候隱含作者對成人世界的諷喻。在一般人看來，童書和鬼古，南轅北轍，在我看來，兩者都是披着一件畫皮的殘酷故事。《聊齋誌異》表面講鬼，其實鞭撻人間；童書表面溫柔敦厚，其實滿是苦難和淒涼。

這些苦難，這些淒涼，在某些當權者看來，卻是犯罪。如果淒涼和苦難是犯罪，那麼，所有童書都是犯罪。

感動過讀者的作品，哪一本沒有「煽動」？有時「煽動」着你要堅持，有時「煽動」着你要自由，有時「煽動」着你要反抗，有時「煽動」着你要休息，有時「煽動」着你要接受，有時「煽動」着你要改變……每一種「煽動」背後都可以扣上「仇恨」的帽子。有時讓讀者學會「仇恨」不公平，有時讓讀者學會「仇恨」偏見，有時讓讀者學會「仇恨」仇恨本身……

每本童書，都有隱微處，寫的人各有想法，看的讀者各有領略和反思。真正可怕的，不是一本會煽動人的童書，而是一個不能容忍諷喻的世界。童書最大的罪名是，這些書讓兒童接觸到某一個世界，這個世界隱藏着作者經歷過的真實創傷，而這些大人的創傷會讓孩子思考。

文：張帝莊

作者簡介﹕資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第357期]