活動推介：蠟筆小新親子障礙賽 好玩又刺激

【明報專訊】為慶祝蠟筆小新誕生30周年，將於11月舉行「蠟筆小新30周年Wohoo跑2021」，邀請全港小新粉絲一同參與！除個人組、朋友組外，還設有親子障礙賽，一家大細邊跑邊穿越吹氣障礙物，肯定好玩又刺激。

跑手包亦落足本，因應不同組別的健兒需要，各有驚喜禮品。親子組的參加者，除可獲贈限量版小新毛巾、T恤、貼紙、心形獎牌外，還有仿日本幼稚園黃色帽、印有小新圖案的透明水樽和帆布索繩袋。此外，當日亦設有小新市集和多個小新造型打卡位，供一眾粉絲打卡留念。

■ 蠟筆小新30周年Wohoo跑2021

日期︰11月14日

時間︰上午8:00至晚上6:00

地點︰科學園、白石角海濱長廊

截止日期︰8月19日

報名︰https://bit.ly/3rSYW3K

組別及費用︰

1km親子障礙賽：$680（包1成人及1小童），其後每名組員$350，最多6人一組

個人組（2km及5km）︰$380，供滿5歲參加，12歲以下必須由成人陪同參賽

朋友組（2km及5km）︰$720（兩人），其後每名組員$350，最多5人一組；供滿5歲參加，12歲以下必須由成人陪同參賽

整理：沈雅詩

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