好去處：Staycation下廚跳舞 跟傅家俊學桌球

Big Sky（天空）為主題的遊戲室，以粉紅色為主調，裏面有煮飯仔，也有一個教授孩子節約能源、愛護環境的娃娃屋。而向着窗外的木製飛機更是全間房的設計重點。（蘇智鑫攝）

Mad Space（太空）主題遊戲室有氣墊球、巨型蘋果棋等遊戲，屏幕還有互動裝置，包含叫小朋友觸碰相應物件的小遊戲。晚上這裏還會舉行movie night，小朋友可舒適地躺在小梳化上看卡通影片。（蘇智鑫攝）

Kids Zumba由導業森巴舞導師George Iu（右）教授，他會教小朋友跳一些森巴舞的基本舞步，更會向他們講解巴西的特色和文化。（蘇智鑫攝）

於房內用餐的美食選擇甚多，中、西式以至兒童餐都有，當中必試有蜜汁叉燒飯（$190），黑豚肉入味軟腍，令人有多添一碗的衝動。（蘇智鑫攝）

香港瑰麗酒店兒童夏令營中的小廚師活動會由酒店大廚親自上陣，教小朋友製作不同的簡單小食，如製作蛋撻會由預備蛋漿到搓餅皮，完成後便可拿回房間慢慢享用，爸媽也可一嘗孩子的手藝。（蘇智鑫攝）

酒店每天會提供不同的額外收費特色活動，更請來不少星級導師坐鎮，如桌球班便由職業桌球手傅家俊（Marco）任教，以4人為一單位，爸媽也可參與。2小時的課程中，Marco會由熱身開始，再教小朋友桌球得分制度、拿球棍技巧、手部及站立姿勢，以及出cue技巧等，他的教法生動活潑，小朋友一試便愛上。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】來到8月，要趕快捉緊暑假的尾巴，一於帶小朋友staycation玩足幾日幾夜，齊齊「今天不回家」！有酒店推出4日3夜的家庭住宿套餐，更每天安排一系列手工、烹飪、舞蹈等工作坊給小朋友參與，甚至可跟香港桌球一哥傅家俊學打桌球，歡度一個節目豐富到不得了的假期！

文：顏燕雯

小模特兒：Ariel、Alice、Hiko

暑假肯定是小朋友「大晒」，因此不少向來走奢華、新派路線的酒店都加入親子元素，以吸引一眾家庭住客。今年夏天，明星藝人及KOL最愛的香港瑰麗酒店亦推出了一系列適合小朋友的活動，無論是工作坊、遊戲室都是星級豪華版，盡享奢華假期。

學瑜伽跳森巴舞

即日起至8月22期間限定的香港瑰麗酒店兒童夏令營，每天上、下午各有兩場不同活動，涉獵的範疇很廣泛，包括跟酒店大廚製作點心、壽司、沙律等美食；科學探究活動如認識火山或太陽系等；還有多種身體律動課如瑜伽、森巴舞、Pop-Jazz等。所有活動都由經驗豐富的導師帶領，如森巴舞班便由資深舞蹈師George Iu教授，除了教小朋友基本舞步，還會與他們玩遊戲及認識巴西文化；My Little Forest Terrarium（迷你玻璃花園）製作班則由Rosewood內的花店Blooms and Blossoms的花藝師主理，更特地為小朋友帶來各款多肉植物，教小朋友利用不同的花材製作屬於自己的園景箱，製成品還可以帶回家繼續栽種呢！除了導師，同場還有多個助教輔助小朋友學習，爸媽大可放心讓子女單獨上課，好趁這段空檔讓自己放鬆一下。夏令營適合5至10歲的小朋友參加，半日通行證（即兩節）費用為$800，入住2晚以上可預約參加，現時酒店更推出預訂任何房型2晚，即可免費享受第3晚住宿的「溫馨時光FAMILY TIME」住宿套餐，正適合給小朋友來個短假期。如預訂「七晚自選豪華客房住宿」的家庭，一名小童更享有14張半日通行證，可連續7天免費參加夏令營上下午課程。

除了每天恆常班，酒店也提供額外的收費特色活動，甚至是離開酒店，如戶外攀石、遊玩legoland、製作slime等，當中亦有親子活動，如海下灣遊、親子霓虹燈製作等。不過，講到最吸引的，當然是由香港桌球手傅家俊教授的桌球班，不單小孩子，連爸媽都可以一同跟大師級導師上課，機會難逢。

4大主題遊戲房

想與小朋友輕輕鬆鬆享受設施的話，一樣得！酒店27樓除了是接待夏令營小小參加者的地方，同時亦設有遊戲等候區及4間不同主題遊戲房。4大主題分別為森林、太空、海洋和天空，裏面各有不同的玩具和遊戲區，而且是包場制，爸媽揀選房間後，可以$250預約45分鐘的活動時間，每次可容納4人，不限年齡（小朋友必須有成人陪同）。這些遊戲房全部都設計精美，如森林主題有滑梯、樹屋和帳篷；女孩子最愛的煮飯仔、小屋玩具等，則可以在天空主題房找到，內裏還有一架木製飛機讓小朋友坐上去，望着窗外景色，可幻想向着天空進發呢！

■ INFO

溫馨時光 FAMILY TIME

日期：即日至9月30日

價錢：$5650起/晚，另收加一（尊貴海景客房，2名成人及1名12歲或以下小童）

內容：

．連續入住自選房型2晚，可免費獲贈第3晚住宿

．每天雙人早餐

．可預約參與兒童夏令營（日期：即日至8月22日，須最少7日前預約，每半晝即兩堂$800）

．Rosewood Explorers兒童迎賓禮物

．免費加牀（視乎供應而定，適用於12歲以下兒童）

．$200 K11 MUSEA電子禮券及10,000 KLUB積分

地址︰九龍尖沙嘴梳士巴利道18號Victoria Dockside香港瑰麗酒店

訂房：3891 8888 / bit.ly/3C8PJZC

[Happy PaMa 教得樂 第358期]