其他精選酒店住宿：深入侏羅紀叢林 實現「恐龍夢」

【明報專訊】放假當然想與小朋友走得遠一點，遠離巿區跳入馬灣也是不錯選擇！挪亞方舟度假酒店為有小朋友的家庭設計了多個特色主題房，7月時更全新加入以侏羅紀叢林場景為設計主題的「恐龍歷險世界」客房，讓小朋友實現「與龍共舞」的夢想！此外還有「消防小英雄」、「宇宙漫遊記」及「啤啤熊英倫遊」等多款主題客房選擇，小朋友更可製作專屬啤啤熊，並免費參與酒店大堂內的遊戲設施，當然別忘了到旁邊的沙灘來個親子日光浴，過一個寫意小島假期！

■ INFO

家庭樂繽紛主題客房住宿套票

日期：即日至8月31日

價錢：$1618起2人1房，$2268起3人1房，$2648起4人1房，已包加一

內容：

．1晚所選主題之特級豪華客房住宿

．免費於豐盛閣餐廳享用4道菜豐盛晚餐或自助晚餐（視乎入住日子）

．免費早餐（退房日）

．免費參加「挪亞方舟」內的童趣飛馳樂

．免費參加「挪亞方舟」內的啤啤熊之友製作室

．免費享用酒店大堂遊戲設施2小時及借用桌上遊戲

地址︰新界馬灣珀欣路33號

訂房：3411 8823 / bit.ly/3iplLsH

[Happy PaMa 教得樂 第358期]