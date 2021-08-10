家家有禮：肥仔阿Dee變搞鬼積木導遊

【明報專訊】陪小朋友放暑假的，除了有爸爸媽媽和朋友仔，還有LEGO！由7月中起，樂高城市已於6大港鐵商場：青衣城、德福廣場、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城和綠楊坊亮相，各有不同主題，包括「樂高夏日海灣」、「樂高城市巡禮」、「樂高露營度假樂」、「樂高單車遊」、「樂高夏日運動樂」及「樂高美食滋味遊」。其中在青衣城和德福廣場，除了打卡位外，還另設各種互動環節、期間限定店，以及由「樂高專業認證大師」洪子健及一眾樂高拼砌達人聯手創作的大師級作品，大家可以趁假期細心欣賞這些傑作。

另一方面，人氣組合ERROR的肥仔和阿Dee，會帶領大家於樂高城市上山下海。他們會化身樂高人仔，充當領隊帶領團友遊遍香港島及九龍，並會接受一系列利用想像力創作的挑戰，以搞笑又無底線的方式去展開這趟「樂GO遊」旅程。短片播放日期及更多精彩花絮，可留意LEGO(HK) facebook。

◆樂高夏日禮遇

日期：即日至8月31日

禮遇：於各大樂高銷售平台購買任何LEGO CiTY系列套裝滿$350，可獲LEGO CiTY 30570 Wildlife Rescue Hovercraft一份；購買任何LEGO CiTY系列盒裝玩具滿$500，可獲LEGO Speed Champions 30343 McLaren Elva一份

銷售點：樂高認證專門店、香港樂高探索中心禮品店、HKTVmall、樂高官方旗艦店、玩具''反''斗城、AEON、APITA、Citistore、LOG-ON、SOGO、UNY、YATA、澳門百貨公司及Let's Go

■送樂高玩具

樂高送出LEGO CiTY 30570 Wildlife Rescue Hovercraft及LEGO Speed Champions 30343 McLaren Elva予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2）

截止日期：8月17日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第358期]