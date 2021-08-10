孩子歌聲訴說病房故事

【明報專訊】暑假裏想看一齣有深度的兒童音樂劇？以孩子的歌聲，訴說兒童病房內一個個生命故事，也許大小朋友都會動容！香港兒童音樂劇團（CMT）主辦的合家歡原創音樂劇《白盒子的時光》，由時常進出兒童病房的小院霸Daisy、再次投入病房工作的蘭子、由天使化身的Angel，引領觀眾穿梭每個病童、家庭、醫護的故事。近100名4至15歲的小演員以連場歌舞，展示內心細膩的喜怒哀樂。

是次音樂劇由CMT藝術總監陳力生（Big John）編劇、填詞、導演，並邀得著名音樂人孔奕佳作曲及擔任音樂總監，以及今屆香港舞台劇獎最佳舞台設計得主阮漢威合力創作。劇場以外另設多個免費的周邊活動，主題展覽「走進白盒子」邀得兒童癌病基金及香港兒童醫療輔導協會等機構支持，帶大眾了解香港兒童醫療；舞台導覽團則讓觀眾深入布幕背後創作團隊的心思；還有演前導賞、演後座談會，提升兒童及青少年對舞台劇的興趣。活動詳情可瀏劇團網頁。

◆ INFO

《白盒子的時光》（''Trove of Life'' The Musical）

演出日期及時間：8月20及21日晚上8:00；8月21及22日下午3:00

演出地點：荃灣大會堂演奏廳

票價：$280、$240、$180；另設半價優惠

購票：城市售票網（www.urbtix.hk/internet/eventDetail/42069）

網址：www.cmt.org.hk

■送《白盒子的時光》門票

香港兒童音樂劇團送出合家歡原創音樂劇《白盒子的時光》價值$280門票予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲門票2張。場次為8月20日晚上8：00。有興趣的讀者請於8月13日（本周五）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎。

問：《白盒子的時光》是由誰負責編劇、填詞及導演？

[Happy PaMa 教得樂 第358期]