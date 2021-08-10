一起捉小精靈 盡情跳躍放電

【明報專訊】今個暑假一起去捉小精靈！人氣Pokémon皮卡丘、伊布、小火龍、傑尼龜、妙蛙種子、喵喵等結伴現身荷里活廣場，和小朋友們一起動起來，參加「Pokémon夏日運動祭」！小朋友可在「POKÉMON AIR打卡玩樂天地」與皮卡丘組隊，在賽道上盡情跳躍放電；也可於「皮卡丘打氣站」的巨型精靈球旁，跟皮卡丘齊齊擺出最萌表情合照。而「Nintendo Switch寶可夢電玩遊戲體驗區」則讓大家試玩新遊戲《New寶可夢隨樂拍》，與其他玩家爭逐每周龍虎榜，贏取豐富獎品。

話明捉精靈，又怎少得把心愛Pokémon抱回家？粉絲們必到「Pokémon 商品店」，盡情搶購由日本Pokémon Center直送的精品，有如到日本買手信！憑消費或VIC積分更可換領一系列Pokémon仲夏精品，保證人人滿載而歸！

◆INFO

Pokémon夏日運動祭

日期：即日至8月31日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場

查詢：2118 8811

■送Pokémon精品

荷里活廣場送出Pokémon口罩收納夾、縮骨遮及手提冷藏袋予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額8個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2）

有興趣的讀者請於8月13日（本周五）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎。

問：「POKÉMON AIR打卡玩樂天地」讓小朋友與哪隻小精靈組隊呢？

[Happy PaMa 教得樂 第358期]