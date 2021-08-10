喜閱愛麗絲：初進武俠世界 一探文化精髓

【明報專訊】暑假到了，讀些什麼書好呢？臨放長假前，筆者任教的高年級參加了圖書館舉辦的試後活動，學生們都很興奮！在「走進武俠小說世界」的活動中，學生們可以閱讀到最新版的金庸系列作品，又可穿上古裝，扮演武俠小說人物，並有機會欣賞8幅介紹金庸及古龍的生平及作品的展覽板，還收到教師所送贈以武俠對聯為題的書籤，整體活動可說生動有趣而不呆板。

筆者在課堂上，曾利用不同的展示板推介經典武俠小說，原來大多數學生都未聽聞過武俠小說「四大家」的名字，對他們作品的印象，也只流於電視劇和電玩遊戲。今次，學生們有機會初步認識作者，略為翻閱書籍，增加一些了解。

對武俠小說有興趣兼且具閱讀能力的學生，筆者十分鼓勵他們在長假期裏借閱，展讀名家的作品。

江湖恩仇教壞孩子？

或許，有些人會認為武俠小說充滿江湖恩仇的情節，以及很多虛幻的武功招數，擔心孩子沉迷其中，會影響成長發展。但事實上，課外閱讀講求廣泛，不應單一化，因為當我們所積累的知識單一，人生的體會和社會的閱歷亦會單一。因此，盡早讓孩子適當地接觸武俠小說，是重要的文化積累。武俠小說雖然是通俗小說，但卻有高度的文學成就及文化價值。書中不僅有豐富的歷史知識和優秀的古典詩詞，亦有吸引的故事情節、立體的人物描寫，還有弘揚俠義精神，其中更滲透了儒、釋、道等哲學的精髓！若以經典武俠小說為入門，來增進學生對國學的了解，也是一個好方法。

文：董雅詩

作者簡介﹕資深學校圖書館主任，熱愛文字，兼且創意無限。著作包括《一書一天堂——圖解家校讀書會》、《愛麗絲老師讚好的50本必看童書》等。

[Happy PaMa 教得樂 第358期]