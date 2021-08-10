童途有「理」：雙重任務 邊運動邊醒腦

【明報專訊】反覆的疫情，使所有人都需要適應生活的「新常態」，很多成人及小朋友已習慣在家學習、工作及運動。運動益處多不勝數，除了可減低患上心臟病、高血壓、糖尿病等嚴重疾病的風險，也可以強化肌肉、強健骨骼及提升肌肉的柔韌度等。

家居運動 添加學習元素

根據外國的研究，如果大腦同時處理多項工作，例如在運動時加上一些任務，便可以加強大腦的工作記憶力，有助加強大腦的執行功能。其實在日常生活中，我們亦常常遇到類似的「雙重任務」，例如邊走路邊講話、邊吃飯邊看電視等。因此，小朋友運動時，不妨加一些認知能力的訓練，進而達到「雙重任務」的訓練果效。以下介紹幾款家居運動，在做運動之餘，添加學習元素，提升趣味感。

加強平衡力（圖1）

利用皺紋膠紙或貼紙，在地上貼一條約2至3米的直線。小朋友可以一邊念書或背乘數表等，一邊「腳尖貼腳跟」作直線步行訓練。若要加強刺激感，可用計時器替小朋友記錄。如小朋友平衡力稍遜，步行時可讓他打開雙手，幫助保持平衡。

加強敏捷度（圖2）

在客廳中找一條最長距離的「跑道」，在「跑道」的頭尾兩端放上兩個籃子。在起點籃子內放入一些字卡，內容由家長隨意寫上。當小朋友從起點拿起字卡及朗讀生字後，用最快速度向對面的籃子跑過去，然後放低字卡，來回跑10次。完成後，家長可以再詢問小朋友已念過的生字，加強難度。

加強手眼協調（圖3）

在家中的門上貼不同的字卡，內容由家長隨意寫上，高度是小朋友跳起後能觸及的。小朋友雙膝屈曲，待家長說出詞語後，小朋友跳高，拍在正確的字卡上。

以上的運動既可鍛煉身體，又能動動腦筋，達到「雙重任務」的果效。但小朋友們在家中做運動時，應注意安全，要預留足夠空間，並有成人的陪同。

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：彭樂茵（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介﹕香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

[Happy PaMa 教得樂 第358期]