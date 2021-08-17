升學實戰．移英過來人：選校靠勤力 落腳地兩手準備 插班睇數據

英國學制跟香港不同，當地5歲開始讀小學，由Year 1念至Year 6；11歲則入讀中學，由Year 7至Year 13，共7年。當地中小學生均可享受政府提供的義務教育。（受訪者提供）

【明報專訊】近年不少香港家長都考慮送子女到海外讀書，不管是舉家移民，抑或是讓孩子獨個兒到彼邦留學，英國都是熱門的選擇。但萬事起頭難，如何由零開始，鋪陳這條英倫教育路呢？又該循什麼途徑為小朋友揀選合適的學校？今期《HappyPaMa教得樂》有過來人和升學顧問分享實戰經驗，希望他們的貼士，可幫助大家少走冤枉路。

文：沈雅詩

今年4月，香港革新教育家長同盟前召集人周勁倫（Eiffel）偕妻子帶同3名分別12歲、8歲和5歲的子女移民英國，展開新生活。早在計劃之初，Eiffel已敲定要落戶倫敦周邊地區，除了是因為他比較熟悉這一帶，看好大城市的就業前景外，更重要的，是Eiffel認為倫敦的環境配套，有利孩子的成長發展，「它不單是國際金融中心，也是文化之都，住在附近，我很容易便帶到小朋友去參觀博物館、欣賞歌劇，令他們的成長發展更多樣化。當然，治安、天氣，也是我考慮的因素之一」。

申請派位需住址證明

不過，即使有心儀的城市，Eiffel也提醒家長，因為要兼顧選校問題，所以宜選擇多兩三個落腳點，作兩手準備，「想在英國入讀公立學校，是需要有住址證明才可以向Council申請派位，但假如你在某區租置了物業，最終區內心儀的學校無插班位，那就『頭痕』了；相反，心儀學校有插班位，但你卻在區內物色不到居所，亦是無用。所以，這個遊戲是『難玩』的」。

Eiffel正正遇過這種情况，「本來『Plan A』是住在倫敦以北的中產小鎮St. Albans，因為當地有一間心儀中學，我希望大仔可以插班讀Year 7。在香港，我一直留意着這間學校，也知道它有學位，但豈料在臨出發前一個月，就顯示沒有位了！」由於那區除了這間學校，其他都不太合Eiffel的心意，他又不想兒子無了期地waiting，於是立即啟動「Plan B」，「我們變陣改去Hillingdon，幸好之前也有認真蒐集過這個地方的租盤、校網等資料，所以很快在這裏找到居所，亦順利幫3個子女找到學位」。

地方政府網比較學校表現

由於愈來愈多香港人移民英國，一些熱門落腳點的租置盤和學額的競爭也漸趨激烈，因此家長往往要未到埗，就先「隔山買牛」去篩選學校。不想揀錯的話，Eiffel說，唯一秘訣是靠勤力！「關於學校的資訊，英國的透明度、流通度比香港好得多，而且公布的形式亦是統一的，只要登入地方政府的網頁，家長就可以透過量化的數字，直接比較到每間學校的表現、成績、進步幅度等。不像香港，無論是小學的升中派位結果，又或是中學的公開試成績，學校可選擇性地公布資料，甚至不公布。」

另外，Office for Standards in Education（Ofsted）會派員到每間學校視學，並發出視學報告（Ofsted Report），這是家長選校時必讀的文件，「這個報告主要是通過監察員的評分，讓家長知道，這間學校有什麼做得好或不好的地方，從而考慮是否適合你的孩子」。

付費資訊網看入讀機會

不過，有心水學校又怎樣得知是否有插班位呢？根據Eiffel的經驗，部分Council會定期更新相關資料，但大部分都沒有這樣做，需要家長主動查詢，甚至直接向學校了解，「不過，就算問了，有時都未必會獲得明確答覆，家長或有需要再從其他佐證去了解，再估算孩子成功入讀的機會率」。

Eiffel所指的「佐證」，包括英國坊間的付費資訊網站，例如Locrating。這個網站不單歸納了Ofsted對學校的視學評級，還公布該校近5年錄取的學生中，有多少是以此作首三志願，以及學校超額申請的狀况（oversubscribed），有了這些數據，家長就更容易知道所選的是否熱門學校，是否需要及時「轉軚」。

■升學顧問貼士：

勿太依賴升學中心 自己做「功課」

英國教育享負盛名，在移民潮前，每年亦有不少香港中小學生赴英升學。但由於他們的身分是海外留學生，所以需要報考私立寄宿學校，既要通過面試、筆試，申請程序及手續亦較繁複，因此大多數家長都會找升學中心幫一把。不過，升學中心其實有「中介」和「顧問」形式之分，兩者的性質大不同，「最大分別是，『中介』向家長、學生所提供的諮詢是『免費』的，但『顧問』就要收取費用」，業內人士梁曉芙（Eve）說。

中介只收學校佣金 顧問家長須付費

Eve透露，中介的報酬主要來自學校所支付的佣金，「一般是學生首年學費的10%至15%，部分商業味較重的學校，佣金更可高達20%至25%，只要學生翌年繼續讀下去，他們可再分花紅」。至於顧問，則是向用家直接收取顧問費，不收取回佣，優勝之處是他們能夠提供獨立中肯的教育建議，缺點當然是家長需要自掏腰包，「有些顧問是按入學申請次數收費的，亦有些是套餐式，考多少間學校，也是定額收費」。

駐英逾20年，替無數海外學生擔任過監護人，以及曾於多間英國大學負責招生工作的Eve建議家長，替子女選校時，不應單單依賴升學中心，自己也要做些「功課」，「大家不妨看看The Independent Schools Inspectorate（ISI）所撰寫的Inspection Report，它是英國私立學校評估監督機構，每隔3至5年，便會到校考察，就教學水平、校園設施、對學生關顧度等多項給予評分，這個報告非常中肯，很有參考價值」。

瀏覽學校協會資訊 留意校友出路

另外，英國亦有很多學校協會，例如私立學校協會、英國寄宿學校協會、英國女子學校協會等，它們的資料亦值得瀏覽。直接登入學校網頁，有時亦會有所發現，Eve教路，可特別留意學校校友的出路，「例如英國北部有一間學校『出產』了多名BBC記者，我就會猜想，這間學校應該比較着重學生的思維訓練或重視擴闊學生的視野」。

排名榜準則不一勿迷信

立足行內多年的Eve，又特別提醒家長，不要過分迷信那些學校排名榜，「最怕家長指着英國學校排名榜對我說，要子女入這間讀那間。大家要知道，上榜的學校，不一定是好的」。她解釋，坊間有太多排名表，計分準則各有不同，甚至有些只要學校肯付款，即可上榜，當中亦混雜了不少「學店」，「有些排名高但只辦中六、七課程及只提供A Level的學校，我會形容它們為『補習社』、『學店』，一味催谷學生，要求他們『死讀爛讀』，爭取公開試好成績。如果來到英國，還要選擇這種填鴨式教育，那倒不如留在香港吧」！

[Happy PaMa 教得樂 第359期]