本周FOCUS．採訪手記：英式教育的可貴之處

【明報專訊】近一年半載，家長界茶餘飯後討論得最多的話題，除了「幾時可以全面復課」，可能就是「有無打算送小朋友去英國讀書」。去或留，純粹個人決定，在此不作討論。不過，愈聽得多過來人分享，就愈覺得英式教育的可貴之處。

在香港，不論是本地生還是新移民，如果想插班入讀地區一線官津學校甚至是傳統名校，幾乎難過登天，除非孩子本身成績十分優秀，否則連面試的機會都沒有。但在英國，撇開想考grammar school（文法學校），若一心插班讀state school（本地公立），基本上不問成績，也不用面試。英國小學主要考慮申請人住處與學校的距離，中學則視乎住處是否在校網（catchment area）內。更重要的是，免學費的state school也有很多高質素、性價比高的好學校。

貫徹「有教無類」精神

在英國讀書及留英工作近20年的升學顧問梁曉芙（Eve），亦大讚英國大部分學校都貫徹「有教無類」的精神，「很多教師都很有心去幫學生。我處理過一個男生個案，在香港成績很差，但英國學校沒有嫌棄他，還給他很多額外資源，包括一對一私人教師補課，非常溫暖」。她還大方透露，當年自己在香港雖然讀名校，但會考成績不理想，全靠踏上英倫教育路，生命才得以改寫，「在英國讀到一間愛心中學，教師很用心去幫我，又不斷幫我發掘專長，令我愈讀愈有信心。終於，我A-Level取得很好的成績，順利入讀大學，再取得博士學位」。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第359期]