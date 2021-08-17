親子筆陣．玩創校長：淺談小學半日制

【明報專訊】7月中旬，家長之間在網絡上最熱烘烘的話題，是關於新學年上課安排。由於有家長誤傳小學將於9月恢復全日制上課，結果惹來家長們的熱烈討論，引起一場小風波。直至教育局在8月上旬公布「全港學校2021/22 學年面授課堂的相關安排」，清楚說明幼稚園及小學全日復課的條件：需要70%教師及學生完成接種兩劑疫苗。但由於目前可接種疫苗的最低年齡為12歲，即說明了幼稚園及小學未能恢復全日面授課堂，這才釋除了各方面的疑慮。

家長留言支持半日制

這個復課小風波，最吸引我的，並不是家長對學校防疫措施或社交距離安排有關注，反而是部分家長對小學全日制的看法。有些家長留言表示，期望自己的子女能在整個小學階段都繼續維持半天授課，冀讓子女有較多的課餘時間，做自己喜歡的事情，例如閱讀、運動、與家人相處等。更有較嘩眾取寵的留言，甚至想疫情一直持續，好讓小學不能恢復全日制。

如果讀者和我一樣，是在1970、80及90年代就讀小學的話，應該知道，當時小學是分上下午校的。上下午校是由兩批校長及教師運作，上午校的校長及教師負責上午校的學生學習活動，待學生放學後，上午校的教師隨即會下班離校，讓下午校的校長及教師進場，因為他們是共用教員室及課室等校園設施。

香港學校發展由1970年代開始，半日制的校舍面積不大，很多校舍只有12個課室和一個簡陋的操場，沒有太多特別室等設施，但卻同時為上下午校共24班學生提供教育，在香港教育發展初期，實為相當高效能的安排。加上當時香港社會仍是以農業及輕工業為主，香港大部分家庭都是男主外女主內，母親主力在家照顧子女，故半日制學生可在家用膳。

全日制原意 讓學生得到全面照顧

隨着香港社會及經濟快速發展，大家對教育也有更高要求，亦期望學校校舍及各項安排更加完善，除基本教室外，也需要設有更多特別室、更大的活動空間，以配合更多元化的學習活動。此外，由於愈來愈多婦女投入勞動市場，雙職家長也希望學校可以提供午膳安排及有較長的課時，以便家長可專心工作。因此，在1993年，本港開始逐步推行小學全日制，興建新校舍，分拆上下午校。在這段時間，家長的確可按家庭需要，為自己的子女選擇入讀半日制或全日制的小學。直至1998年《施政報告》中，政府明確表示，要全面落實推行小學全日制，於是更完善的千禧校舍大量落成，香港優質教育的新時代亦隨之來臨。

回看歷史，小學全日制的實施原意，是為學生提供一個更理想的學習環境，以及更多元化的學習活動，也藉此紓緩緊迫的半天課時，使學校能更靈活編排課程，並加強師生的溝通，同時使學生得到較全面的照顧等。目前的小學學制，雖然未能像幼稚園般，可以讓家長自行選擇入讀半日制或全日制，但我相信，只要學校和家長有共同的教育理念，明白全日制對促進學生的全人教育及潛能發展有積極的意義，其實最終的得益者，必然是我們所疼愛的孩子。

文：朱子穎（德萃小學及漢師德萃學校總校長）

作者簡介﹕一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

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