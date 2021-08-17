國際親子台：如何說再見2.0

【明報專訊】去年曾跟百多名家長分享過「如何說再見」，當時說的是如何讓幼兒克服分離焦慮，畢竟孩子當時已好一陣子沒有上學，疫情下也不多社交。一年過後，再一次以「如何說再見」為題，但今次說的，卻是地域上的分離。這邊廂班房內有些同學不會再來上課了，那邊廂飛走了的孩子，則想念在港的朋友。你又會如何跟孩子談這些再見呢？

置身書本世界 與故事角色結合

跟小孩子說故事多了，就會明白繪本的威力。閱讀本來就是讓人在書本上把他人的經驗內化成自己的知識，孩子由繪本開始就在書本這樓梯上走，當孩子走得愈高，可以看見的世界就愈大，能看到的風景就更遠。看書時，孩子不是在聽其他人的故事，而是把自己與故事角色結合，置身在這書本的世界裏，所以我們經常說，繪本對孩子的成長有潛移默化的作用。有人形容繪本有穿透人心的能力，孩子可以在繪本中感受溫暖、被安慰，以及學會接納自己。

3個故事 鼓勵勇敢向前

成長本來就是一個經歷起跌、在跌倒中再爬起身，或在未知的路上勇往直前的過程。只要成長在愛中，每個孩子都有自癒的能力，但這過程，需要孩子先把情緒抒發出來，才能夠理順。以下3本小書，也許能讓孩子在看書時說出對人和事的思念，在走出安舒區時，得到走向前的勇氣，以及在面對新生活時找到冒險的經歷。

《星空下的等待》是狼與狐狸的故事，這對好朋友一起經歷過最美好的時光。有一天，狼說牠明天就會變成星光，往後的日子，狐狸沒有了狼的陪伴，但那段閃閃發光的日子，將會永遠留在牠們的心中。孩子需要這份深情的告白，讓他們在思念後，有繼續前行的力量。

《寄居蟹的「貝」包》說的是這年夏天，小女孩在沙灘遇上寄居蟹。經常把身體藏在殼內的寄居蟹，一直覺得自己的貝殼是世上最安全的地方。直至遇上另一個殼，才發現成長最需要的，是走出安舒區的勇氣。

《新家新冒險》（My New Home）說的是小浣熊面對新環境的心情，新屋、新學校、新生活，本來開心的生活忽然變得陌生，面對這種不安的感覺，何不把它視為一趟大冒險之旅。牠的孤單，隨着心態的改變，由擔心變成期待。

別離，有人形容是一道減數題，但原來平順的人生有點不同的經歷，也是成長的印記。誰說這些「再見」不是加數題？但願每個孩子都找到那道星光，繼續微笑前行。

文：Hello Bonnie

作者簡介﹕修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

[Happy PaMa 教得樂 第359期]