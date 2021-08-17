【明報專訊】相信大家見證着香港運動員的努力成果，不論獎牌贏輸，都為他們付出的血汗感到驕傲！（其實香港隊在殘疾人奧運會也值得支持！大家都要留意！）

今個暑假，雞蛋仔開始學游水，教練「1對2」引導兩個幼兒，老公都要陪伴在側。據觀察，雞蛋仔對游泳充滿好奇，不聽指令地玩水。但初生之犢不畏虎並不是必然，另一個孩子咬牙切齒、死命就是不肯下水，在池邊乾煎日光浴了數堂。看着孩子們學習，老公不禁感慨，究竟一個運動員，由害怕到突破、苦練基本功到不分晝夜加操，到底要經歷多少身心苦楚和犧牲，才可以換取一次奧運入場券？一想到這裏，就覺得每一個職業運動員都值得尊重，而香港運動員又似乎特別艱辛。

我沒有運動細胞但老公卻總有點遺憾，成長過程中，沒機會發展他的體育志向。自從我懷孕開始，他一直都認為，小朋友不應只局限於念書，相信栽培孩子發展一項運動興趣更重要，一為了強身健體、二為了鍛煉意志、三是為了讀書不成也能賣苦力換飽飯吃，踏實地過日子。

最近看張家朗才知道他的父母容許兒子中四輟學專心練劍，除了肅然起敬也認真反思，如果犬兒想停學專注發展運動或藝術項目，我們又能否那麼豁達？在香港職業運動員的生活，大概如文人賣墨一樣舉步維艱。

報讀證書課程 為小一面試準備

諷刺的是，普遍香港家長都催谷孩子，希望他們能歌善舞，就拿今個暑假為例，和其他家長閒談才發現，很多小朋友報讀的體藝暑期活動都是證書課程，完成後會有證書及精美的簡歷，都是「方便」明年小一面試而準備。我這個沒心沒肺的媽媽，報讀興趣班卻只考慮金錢和時間。老公聽罷後說，反正有幾多家長會鼓勵小朋友放棄學業、暫緩升學安排，專心比賽打球？考到心儀的小學之後又或者面對呈分試，體藝活動都會成為炮灰，是第一樣被犧牲的「童年玩意」。

想深一層，又難怪父母尚商輕文武，奧運期間大家又再熱議，職業運動員的支援怎麼可以這麼少？精英運動員或許得到較穩定的經濟支持，如果拿到國際賽獎牌就得到較大力度的培訓。問題是，由幼兒開始去到有機會參與香港隊選拔，整整十多年的時間，運動員及他們的家人吃風嗎？未有成績，又會否有人願意贊助合身的球衣及專業運動器材？撇開銅臭，一般學校又是否容許有潛質的孩子，減少抄寫默書時間用來做體能訓練？還有退役運動員的生活保障、醫療支援等，這一切都讓家長感到為難。

仍然有很多人為夢想奮鬥

香港雖然是彈丸之地，但仍然有很多人為夢想奮鬥，請不要太善忘，奧運之後仍然要知道運動員還在默默耕耘。尤其是當家長風塵僕僕地帶子女參與不同體藝興趣班，我們要反省一下是為什麼投放這些資源。我和老公也會好好思考，當孩子執著而且有潛質發展體藝項目時，如何成為他們最強的後盾。

文：彭梓雅

作者簡介﹕前懲教主任，放棄鐵飯碗轉型全職主婦，兼職實習社工督導/繪本伴讀導師/家庭輔導員。興趣廣泛，不務正業。最大成就是生了一個「雞蛋仔」，置了一頭家。

[Happy PaMa 教得樂 第359期]