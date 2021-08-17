客座隨筆：子女開學 爸爸要做3件事

【明報專訊】再過兩周暑假便完結，子女開學，又是夫婦談分工合作的時候了。筆者是雙職家庭，太太既要工作，又負起照顧家人起居生活的角色，在孩子的學習上，亦有一定的參與度。那麼，我作為爸爸，難道只袖手旁觀？在子女的學校事務，我又有什麼角色呢？今天分享可作的3件事給爸爸們參考，一起彼此學習、提醒。

1. 送子女上課 見見校長教師

印象中，我第一次參與大女兒的學校事務，是出席幼稚園迎新日。校長知道我是女兒的爸爸後，便叫我溫先生，從那天開始，我也認識女兒有這一名校長。作為爸爸去跟校長、教師連結，傳遞出一個清楚信息︰我未來想關心更多女兒在學校的生活。這樣的連繫，的確幫助我更了解女兒在學校的情况。每當她在學校有特別事情發生，教師都樂意聯絡我去分享和跟進，更快去處理女兒所遇到的問題、困難和需要。說到底，爸爸和學校結連，最終受惠的都是子女。所以第一事件，我鼓勵爸爸們盡力在學期伊始，最少有一天親自帶子女回校上課，在校門讓校長、教師看見你，打個招呼，甚至彼此認識。有了一兩次的見面，能為往後的聯絡溝通奠下良好基礎。

2. 學校致電聯絡勿卸責

不少研究顯示，在幼稚園、小學生活裏，參與程度活躍的爸爸，對孩子的學習能力和品格態度都有正面且獨特的影響。有參與學校事務的爸爸，子女學習會較好，享受到較多課外活動，亦滿足校園生活；而爸爸自己的社交圈子亦因而擴闊。很多學校社工及教師曾向筆者分享，當學生在學校出現狀况，首先聯絡的通常是媽媽，即使聯絡上爸爸，對方往往說︰「請你聯絡我太太跟進，我很忙碌。」社工們對於爸爸這類的回應都大多諒解，但同時很多個案告訴我們，當爸爸願意第一時間關心和參與，和太太一起面對子女在學校遇到的挑戰時，子女的情况大多會改善，太太處理問題時亦不會感到孤苦無援。所以第二件邀請爸爸在新學年一起做的事，便是「爸校合作」。遇到學校主動邀請你參與時，盡可能勿推卻，按能力作不同程度的參與和關心。

3. 投入子女校園生活

最後一件事與青春期有關，每個小學生爸爸都要留心。在小學階段，子女與爸爸約有4至6年去建立深厚的親子關係，應善用這段時間，以最佳的關係狀態迎接子女青春期的來臨。不少研究告訴我們，「缺席爸爸」會為踏入青春期後的子女帶來不少挑戰和影響。你知道孩子在學校最好朋友的名字嗎？你知道孩子最喜歡哪個教師的教學？你知道孩子最喜歡上什麼課嗎？學術研究顯示，爸爸投入子女校園生活對孩子百利無害。預防勝於治療，筆者鼓勵每個爸爸，在青春期危機未出現時，積極關心子女在校情况，一起實踐「爸校合作」。

延伸閱讀︰招雋寧（2019）〈研究證爸爸參與小學的家校事務子女語文和數學水平更高〉維護家庭基金

文：溫南聲（維護家庭基金總幹事、註冊社工）

[Happy PaMa 教得樂 第359期]